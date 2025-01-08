Μπάιντεν: Θα μπορούσα να είχα νικήσει τον Τραμπ αν παρέμενα στην προεδρική κούρσα

Συνέντευξη στο USA Today έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ο οποίος όπως είπε πιστεύει ότι θα μπορούσε να είχε νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ αν παρέμενε στην προεδρική κούρσα αντί να την εγκαταλείψει δίνοντας την σκυτάλη στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη, ο Μπάιντεν είπε ότι ήταν «υπερήφανος» για τα λεγόμενά του, αλλά υπογράμμισε ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον Τραμπ βάσει των δημοσκοπήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχνα ότι ο Μπάιντεν ήταν πίσω από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και έχασε περαιτέρω έδαφος μετά από το debate που είχαν τον περασμένο Ιούνιο ενισχύοντας την κριτική ότι δεν ήταν έτοιμος για μια ακόμη τετραετία.

Ερωτηθείς αν είχε το σθένος να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία, ο 82χρονος Μπάιντεν απάντησε στη δημοσιογράφο Susan Page: «Δεν ξέρω» προθέτοντας ότι «δεν κοιτούσα να γίνω πρόεδρος όταν ήμουν 85, 86 ετών».

«Και έτσι ξεκίνησα να συζητάω να δώσω τη σκυτάλη», είπε. «Αλλά δεν ξέρω. Ποιος στο διάολο ξέρει; Μέχρι εδώ καλά. Αλλά ποιος ξέρει τι θα γίνει όταν θα γίνω 86 χρονών;».

Αναφερόμενη στα σχόλιά του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του κούρσας το 2020 ότι θα ήταν μια μεταβατική φιγούρα, ο Μπάιντεν είπε στη δημοσιογράφο ότι έθεσε ξανά υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2024 επειδή πίστευε ότι είχε καλύτερη ευκαιρία να νικήσει τον Τραμπ.

«Βλέπω τον εαυτό μου ως γέφυρα, όχι ως οτιδήποτε άλλο», είχε πει ο Μπάιντεν τον Μάρτιο του 2020. Ερωτηθείς λίγο πριν αποχωρήσει από την κούρσα τι έχει αλλάξει από τότε που είπε ότι θα γίνει γέφυρα, ο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους ότι υπήρξε ένας συνεπής πρόεδρος, θεσπίζοντας επιτεύγματα για την οικοδόμηση της οικονομίας και τη βελτίωση των σχέσεων με τους συμμάχους.

«Ελπίζω ότι η ιστορία θα γράψει ότι μπήκα και είχα ένα σχέδιο πώς να αποκαταστήσω την οικονομία και να αποκαταστήσω την ηγεσία της Αμερικής στον κόσμο», είπε ο Μπάιντεν. «Αυτή είναι η ελπίδα μου. Δηλαδή, ξέρεις, ποιος ξέρει; Και ελπίζω να καταγράφει ότι το έκανα με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, ότι είπα αυτό που είχα στο μυαλό μου».

Τέλος, ερωτηθείς για όσα μετανιώνει, ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για την παραπληροφόρηση, επικαλούμενος για παράδειγμα τη σύνδεση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ της παράτυπης μετανάστευσης και της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη την 1η Ιανουαρίου. Ανέφερε επίσης τη βραδύτητα των σχεδίων υποδομών.

Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε επιπλέον στην USA Today πως ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εκλογές, να μην στραφεί εναντίον των φερόμενων εχθρών του, προειδοποιώντας τον ότι δεν είναι προς το συμφέρον του «να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Δημοκρατικός επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει προληπτικά χάρη σε πρόσωπα που είναι πιθανό να βρεθούν στο στόχαστρο του επόμενου προέδρου, τονίζοντας πως δεν έχει αποφασίσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.