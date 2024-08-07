Αυστρία: 2 συλλήψεις για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε σόου της Taylor Swift στη Βιέννη

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές της Βιέννης, καθώς φέρεται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της δημοφιλούς τραγουδίστριας της ποπ Taylor Swift.



Τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί για τις συναυλίες της Swift στη Βιέννη. Ένας 19χρονος Αυστριακός υπήκοος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης, και ένας δεύτερος ύποπτος συνελήφθη το απόγευμα, σύμφωνα με τον Φραντς Ρουφ, γενικός διευθυντής δημόσιας ασφάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών.



Οι ύποπτοι φέρεται να ριζοσπαστικοποιήθηκαν διαδικτυακά, ανέφερε ο Ρουφ σε συνέντευξη Τύπου. Ο 19χρονος ύποπτος φέρεται να ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος στις αρχές Ιουλίου, πρόσθεσε ο Αυστριακός αξιωματούχος.



Η Βιέννη ήταν στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης τους, και ο 19χρονος ύποπτος επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις συναυλίες της Swift στη Βιέννη, σημείωσε ο Ρουφ.



Η ποπ σταρ έχει προγραμματίσει συναυλίες στη Βιέννη για την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο. Αναμένεται να προσελκύουν 65.000 θεατές την ημέρα, με επιπλέον 10.000 έως 15.000 θαυμαστές στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε η αστυνομία.

Η αυστριακή εφημερίδα Kurier αναφέρει ότι καταζητούνται ακόμα 3 άτομα ως ύποπτα για τη σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Swift.

Οι αυστριακές αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την επίθεση που εξαπέλυσε τζιχαντιστής στις 2 Νοεμβρίου 2020 στη Βιέννη, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και 23 τραυματίες. Ήταν η πρώτη τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικό υπόβαθρο σε αυτήν τη χώρα των 9,1 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.