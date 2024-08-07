Οι σχεδόν 3.000 Γερμανοί που παραμένουν στον Λίβανο δεν θα πρέπει να βασίζονται σε έκτακτες πτήσεις διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, προειδοποίησαν σήμερα από κοινού τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, κάνοντας μάλιστα λόγο για «θεμελιωδώς λανθασμένες» και «ανεύθυνες» εκτιμήσεις όσων αρνούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα, πιστεύοντας ότι την τελευταία στιγμή θα τους απομακρύνει η Bundeswehr, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

«Αν κοιτάξετε την κατάσταση στον Λίβανο, έχουμε κατά νου το παράδειγμα του 2006. Η κατάσταση που έχω ήδη εξηγήσει εδώ είναι τώρα ακόμη πιο δύσκολη. Η έξοδος από τη χώρα μέσω Συρίας δεν αποτελεί επιλογή. Το λιμάνι στη Βηρυτό δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Θυμηθείτε το 2006: Τότε, το αεροδρόμιο της Βηρυτού ήταν ένας από τους πρώτους στόχους των αεροπορικών επιδρομών και στη συνέχεια δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να γίνει μια εσπευσμένη απομάκρυνση από αέρος», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεμπάστιαν Φίσερ και πρόσθεσε ότι κάποιοι σκέφτονται: «Γιατί να φύγω; Το air pickup θα φτάσει σε λίγες μέρες και θα μας βγάλει από εδώ», ζητώντας και από τα ΜΜΕ να μεταφέρουν πληροφορίες με μεγάλη προσοχή «ώστε να μην καλλιεργείται ψευδές αίσθημα ασφάλειας, το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει τα πιθανά σχέδια απομάκρυνσης».

«Μια επιχείρηση εκκένωσης δεν είναι ένα οργανωμένο ταξίδι με ασφάλιση για την περίπτωση ακύρωσης. Εμπεριέχει κινδύνους και αβεβαιότητες και δεν λείπουν τα προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να καλούμε επειγόντως όλους τους Γερμανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα», επανέλαβε ο κ. Φίσερ και ανέφερε ότι στη «λίστα έκτακτης ανάγκης» είναι πλέον εγγεγραμμένα 2.900 άτομα που βρίσκονται ακόμη στον Λίβανο. «Καλώ όλους αυτούς τους ανθρώπους για άλλη μια φορά: Τώρα είναι η ώρα να φύγετε από τον Λίβανο και να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες εμπορικών πτήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε μια παράκαμψη μέσω Τουρκίας ή ότι τα αεροπορικά εισιτήρια μπορεί να έχουν γίνει κάπως ακριβότερα», συνέχισε ο Γερμανός διπλωμάτης.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, ο συνταγματάρχης Άρνε Κόλατς, διαβεβαίωσε σχετικά με την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, κάλεσε όμως επίσης με ιδιαίτερη έμφαση τους Γερμανούς να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν τον Λίβανο. «Όλες οι άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης να φύγουν από τη χώρα βασιζόμενοι στην Bundeswehr, θα ήταν θεμελιωδώς λανθασμένες και - θα ήθελα επίσης να πω - ανεύθυνες και μάλιστα όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και απέναντι στους στρατιώτες που συμμετέχουν» σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο κ. Κόλατς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εσπευσμένης απομάκρυνσης πολιτών από το Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι γίνεται προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια και επεξεργασία όλων των διαθέσιμων επιλογών, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές και αξιολόγηση της κατάστασης επιτόπου.

Ερωτώμενη σχετικά με το εάν η Γερμανία θα ήταν διατεθειμένη να προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν περιορίστηκε να δηλώσει ότι η κυβέρνηση στην παρούσα φάση δεν εξετάζει υποθετικά σενάρια, αλλά προσπαθεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της διένεξης.

