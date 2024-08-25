Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναχαιτίστηκε ρουκέτα από τη Γάζα με κατεύθυνση το Τελ Αβίβ - Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή

UPDATE: 22:52
Ισραήλ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα το βράδυ μια ρουκέτα "M90" στο Τελ Αβίβ, ως απάντηση στις "ισραηλινές σφαγές κατά αμάχων", όπως ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ισραηλινή άμυνα, οι σειρήνες ήχησαν γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Ρισόν ΛεΖιόν, πόλη νοτίως του Τελ Αβίβ. "Ένα βλήμα που διαπιστώθηκε ότι προήλθε από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε σε ακατοίκητη τοποθεσία, στην περιοχή Ρισόν ΛεΖιόν", ανακοίνωσε ο στρατός.

Δύο ρουκέτες ίδιου τύπου έπεσαν στη θάλασσα πριν 5-6 μέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Χαμάς Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark