Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα το βράδυ μια ρουκέτα "M90" στο Τελ Αβίβ, ως απάντηση στις "ισραηλινές σφαγές κατά αμάχων", όπως ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ισραηλινή άμυνα, οι σειρήνες ήχησαν γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Ρισόν ΛεΖιόν, πόλη νοτίως του Τελ Αβίβ. "Ένα βλήμα που διαπιστώθηκε ότι προήλθε από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε σε ακατοίκητη τοποθεσία, στην περιοχή Ρισόν ΛεΖιόν", ανακοίνωσε ο στρατός.

Δύο ρουκέτες ίδιου τύπου έπεσαν στη θάλασσα πριν 5-6 μέρες.

After 325 days, Al-Qassam demonstrated to every — those who are near and far how to hit Tel Aviv. Smoke rises from the site of the rocket fall in Rishon Lezion, Tel Aviv. M-90 rockets fired from Khan Yunis. pic.twitter.com/NbaDoTsa4k — Talha Ahmad (@talhaahmad967) August 25, 2024

