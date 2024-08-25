ΗΠΑ: Διατάσσει δυνάμεις κρούσης αεροπλανοφόρων να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή 

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν διέταξε την παρουσία των δυνάμεων κρούσης δύο αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία εν μέσω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Η ανακοίνωση, που έγινε σε μια περίληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Όστιν και του Ισραηλινού ομολόγου του Γιοάβ Γκάλαντ, συνιστά μια αλλαγή. Το Πεντάγωνο είχε αρχικά αναπτύξει τη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στην περιοχή με ένα σχέδιο να αντικαταστήσει τη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

