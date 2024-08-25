Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Orly του Παρισιού, ύστερα από προειδοποιητικό ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με την LeParisien, ο άγνωστος που τηλεφώνησε υποστήριξε ότι η βόμβα έχει τοποθετηθεί στις τουαλέτες. Έκλεισαν οι τερματικοί σταθμοί 2 και 3.

«Οι εγκαταστάσεις εκκενώνονται», επιβεβαιώνει μια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης, ένα αεροπλάνο της Transavia που αναχωρούσε από το Παρίσι και το αεροδρόμιο Ορλί με προορισμό το Μονπελιέ ακινητοποιήθηκε για αρκετές ώρες μετά από ψευδή ειδοποίηση για βόμβα. Η πτήση τελικά ακυρώθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.