Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε από το Κάιρο, δήλωσε ο Εζάτ Ρισκ, ένα από τα στελέχη της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για εκεχειρία στη Γάζα.

Οι απεσταλμένοι της Χαμάς «συνάντησαν τους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ρισκ.

Παρά την άρνηση της Χαμάς να δεχτεί την πρόταση των διαμεσολαβητών, οι τεχνικές ομάδες παραμένουν στο Κάιρο για συζητήσεις ενώ η βασική ομάδα των Ισραηλινών διαπραγματευτών επέστρεψε νωρίτερα.

Η θέση του κινήματός του παραμένει αμετάβλητη: η Χαμάς θέλει, όπως επανέλαβε ο Ρισκ, «πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση (των ισραηλινών στρατευμάτων), την επιστροφή των εκτοπισμένων, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ανοικοδόμηση και μια συμφωνία ανταλλαγής» μεταξύ Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι η οργάνωση εμμένει στην πρόταση της 2ας Ιουλίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απορρίπτει τους νέους ισραηλινούς όρους και αναφέρει ότι οι συνομιλίες για επικείμενη συμφωνία είναι ψευδείς. "Δεν θα δεχθούμε συζητήσεις για αναιρέσεις από αυτά που συμφωνήσαμε στις 2 Ιουλίου ή για νέους όρους", δήλωσε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης Al-Aqsa.

Πηγή: skai.gr

