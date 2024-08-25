ΗΠΑ: Παρείχαμε πληροφορίες για τη Χεζμπολάχ στο Ισραήλ - Δεν μπλεχτήκαμε

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν τον ισραηλινό στρατό να παρακολουθεί νωρίς σήμερα το πρωί την εκτόξευση ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου προς το Ισραήλ, αλλά δεν επενέβησαν άμεσα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενεπλάκησαν στα προληπτικά πλήγματα του Ισραήλ χθες το βράδυ. Παρείχαμε πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση για την παρακολούθηση των πληγμάτων που έφθαναν από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι η αμερικανική βοήθεια για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων "δεν ήταν απαραίτητη".

Την ίδια ώρα, ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Τσαρλς Μπράουν, έφθασε στο Τελ Αβίβ λίγες ώρες μετά τη μεγάλη διασυνοριακή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο Μπράουν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αναμένεται να έχει συναντήσεις με ανώτερους Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

