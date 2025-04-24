Ουκρανικό: Ο Τραμπ εντείνει διαρκώς τις πιέσεις στο Κίεβο

Τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει ολοένα περισσότερο την πίεση προς το Κίεβο, προκειμένου η Ουκρανία να συμφωνήσει στο πολυσυζητημένο deal με τη Μόσχα. Την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως εκτιμά ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ υπονόησε πως ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι αυτός που καθυστερεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας, εν αντιθέσει με τον Πούτιν που είναι πιο δεκτικός στις διαπραγματεύσεις.



«Πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Ζελένσκι»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «νομίζω πως έχουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Ζελένσκι», προσθέτοντας ότι «πίστευα πως θα ήταν ευκολότερη η διαπραγμάτευση με τον Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής όμως ήταν πιο δύσκολη».Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι πως «κάνει πολύ δύσκολη τη λήξη του πολέμου».Ο λόγος; Όπως ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει πιθανώς και την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικό έδαφος – κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Ζελένσκι σε τοποθέτησή του στο X. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε με νόημα πως πιστεύει ότι ο Λευκός Οίκος θα παραμείνει προσηλωμένος στις δεσμεύσεις του και τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, παραθέτοντας και μία δήλωση του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, από το 2018 – κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο – στην οποία ο Αμερικανός πολιτικός ξεκαθάριζε πως «οι ΗΠΑ απορρίπτουν την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και δεσμεύονται να διατηρήσουν αυτή τη στάση έως ότου να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια έχει δηλώσει από την πλευρά του παλαιότερα πως η χερσόνησος της Μαύρης Θάλασσας «χάθηκε πριν από χρόνια» και ως εκ τούτου «δεν αποτελεί καν θέμα συζήτησης». Κατά τη συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε τις ερωτήσεις αναφορικά με την Κριμαία, εμμένοντας στο ότι θέλει απλώς να θέσει τέλος στον πόλεμο.Το ίδιο τόνισε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία επεσήμανε πως ο Τραμπ είναι «απογοητευμένος» και «η υπομονή του εξαντλείται». «Θέλει να σταματήσουν οι δολοφονίες, αλλά πρέπει να θέλουν και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές να συμβεί αυτό και δυστυχώς ο πρόεδρος Ζελένσκι φαίνεται να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση», ανέφερε.Παρ’ ότι ο Ζελένσκι ελπίζει η Ουάσινγκτον να διατηρήσει τη στάση που είχε υιοθετήσει κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, είναι αμφίβολο το εάν θα συμβεί πράγματι αυτό. Εξάλλου προσφάτως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, είχε εξηγήσει πως η αμερικανική πρόταση ειρήνης προβλέπει ούτως ή άλλως πως η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο των ουκρανικών περιοχών που έχει καταλάβει – συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Ο Βανς προειδοποίησε ακόμη πως οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις, εάν Ρωσία και Ουκρανία δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα. Στη δε συνάντηση που προγραμματίστηκε στο Λονδίνο μεταξύ απεσταλμένων της Ουάσινγκτον, του Κιέβου, της ΕΕ και της Μεγάλης Βρετανίας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο έλαμψε… διά της απουσίας του, καθώς τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην παρευρεθεί στις συνομιλίες.Εντωμεταξύ η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις. Το βράδυ της Τετάρτης πάνω από 200 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πύραυλοι χτύπησαν στόχους στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές, με τραγικό απολογισμό εννέα νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οι επιθέσεις μάλιστα έγιναν εναντίον πολιτικών υποδομών, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και πολλές εστίες φωτιάς. Στόχος πυραυλικών επιθέσεων έγινε κατά το ίδιο διάστημα και το Χάρκοβο.Αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος Ζελένσκι έληξε πρόωρα την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική, όπου επρόκειτο να συνομιλήσει με επιφανείς προσωπικότητες της πολιτικής ηγεσίας γύρω από τον τερματισμό του πολέμου – ένα διπλωματικό ταξίδι που έγινε λίγες ώρες αφ' ότου ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Ραφαμόζα συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, δηλώνοντας κατόπιν πως επανεπιβεβαιώθηκαν οι «ισχυρές διμερείς σχέσεις» μεταξύ των δύο κρατών.Οι αντιδράσεις στη Γερμανία αναφορικά με την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση είναι μάλλον αρνητικές.Ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Χριστιανική Ένωση, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, δήλωσε στο ARD πως «η συμφωνία που προτείνει ο Τραμπ είναι σε βάρος της Ουκρανίας. Πρόκειται για μία συμφωνία συνθηκολόγησης». Ο Κιζεβέτερ τόνισε ακόμη πως ούτε η Ουκρανία αλλά ούτε και η Ευρώπη μπορούν να τη δεχτούν, «επειδή τότε θα τεθεί πραγματικά σε κίνδυνο και η δική μας ασφάλεια».H Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν (FDP), πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέκρινε επίσης τη συμφωνία που προτείνει ο Τραμπ, αναφέροντας πως, αν και δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτήν, φαίνεται πως «πρόκειται για μία υπαγορευμένη ειρήνη». Εάν όσα γίνονται γνωστά ισχύουν, «τότε μπορεί κανείς να πει πως αυτή είναι μία πραγματική απόδειξη ότι όχι, οι Αμερικανοί δεν είναι ούτε φίλοι μας, ούτε σύμμαχοί μας για το μέλλον». Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να στηρίζει την Ουκρανία. «Ειδάλλως, η Ρωσία θα έχει καταφέρει τον σκοπό της με αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Και αυτό θα είχε επιπτώσεις και για εμάς στην Ευρώπη».Πηγές: Deutschlandfunk, tagesschau, ARD

