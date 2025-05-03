Ρώσοι πυροσβέστες στόχος drones στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ

Ομάδα ρώσων πυροσβεστών τραυματίστηκε σε πλήγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφόρμησης στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι οκτώ άνδρες του πυροσβεστικού σώματος πήγαιναν να σβήσουν φωτιά που εκδηλώθηκε στη Χορλίβκα όταν έγιναν στόχος επιδρομής drones, ανέφερε το TASS επικαλούμενο την υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Μόσχα.

Οι άνδρες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημείωσε πως δεν ήταν δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει.

Η Ντονέτσκ είναι μια από τις τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας που η Ρωσία λέει πως έχει προσαρτήσει, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

