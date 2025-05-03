Γυναίκα 46 ετών έχασε τη ζωή της, υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματα που υπέστη το απόγευμα της Παρασκευής όταν αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Στουτγάρδης. Τραυματίστηκαν ακόμη επτά άνθρωποι, δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

🇩🇪 German police, based on the ongoing investigation and available information, consider the car incident Olgaeck in Stuttgart, Germany, a tragic traffic accident.



No evidence suggests an attack or intentional act.



Eight people were injured, three seriously. https://t.co/eG8flKCS3v pic.twitter.com/gK3pae1wBr May 2, 2025

Μέσω X, η αστυνομία έκανε λόγο για «τραγικό τροχαίο» δυστύχημα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για επίθεση ή σκόπιμη ενέργεια.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ως αποτέλεσμα του οποίου μία γυναίκα έχασε την ζωή της. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και τις οικογένειές τους κι ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Στουτγάρδης Φρανκ Νόπερ.

Ο οδηγός του οχήματος, SUV τύπου Mercedes G-Class, 42χρονος Γερμανός, εκτιμάται ότι έχασε τον έλεγχο ενώ προσπαθούσε να στρίψει κι έπεσε πάνω σε πλήθος που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε διάβαση πεζών. Συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα επιτόπου.

