«Έχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι πρέπει να σταματούμε τον δεξιό εξτρεμισμό», απαντά το ΥΠΕΞ της Γερμανίας στον Ρούμπιο

«Αυτή είναι η δημοκρατία», απάντησε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στην κριτική του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον χαρακτηρισμό του κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) «εξακριβωμένα δεξιάς εξτρεμιστικής» οργάνωσης, στην κατηγορία του πως η Γερμανία είναι «τυραννία μεταμφιεσμένη» σε δημοκρατία.

«Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας προκειμένου να προστατευθεί το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Είναι τα ανεξάρτητα δικαστήρια που έχουν τον τελευταίο λόγο. Έχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι πρέπει να σταματούμε τον δεξιό εξτρεμισμό», αντέτεινε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στο X.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025

«Η Γερμανία μόλις έδωσε στις μυστικές υπηρεσίες της την εξουσία να παρακολουθεί την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία – είναι τυραννία μεταμφιεσμένη. Στην πραγματικότητα, εξτρεμιστική δεν είναι η δημοφιλής AfD –η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές– αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές ανοιχτών συνόρων του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται η AfD», υποστήριξε ο κ. Ρούμπιο μέσω X προσθέτοντας ότι «η Γερμανία πρέπει να αλλάξει πορεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.