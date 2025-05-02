Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος αργά την Παρασκευή στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, χτυπώντας μια πολυκατοικία, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματίζοντας τουλάχιστον δεκάδες άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Russian forces struck four residential neighborhoods in Kharkiv with 12 drones! As of now, 36 people reported injured!

Russia is a fcking terrorist state! pic.twitter.com/RfdsiPFeoT May 2, 2025

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, εκτίμησε τον αριθμό των τραυματιών σε σχεδόν 50. Είπε ότι υπήρξαν 17 επιθέσεις στην πόλη, η οποία αποτελεί επαναλαμβανόμενο στόχο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων και βρίσκεται 30 χλμ. (19 μίλια) από τα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας.

Ο Τέρεχοφ είπε ότι είχε επίσης πληγεί ένα σπίτι. «Ένα 11χρονο παιδί ήταν μεταξύ των τραυματιών. Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται».

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πυροσβέστες να μάχονται με φλόγες, απανθρακωμένες προσόψεις κτιρίων με σπασμένα παράθυρα και αυτοκίνητα στις φλόγες σε δρόμους γεμάτους ερείπια.

«Ο αριθμός των τραυματιών στη μαζική επίθεση στο Χάρκοβο με drones Shahed (σ.σ. ιρανικού σχεδιασμού) αυξήθηκε σε 35», ανέφερε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω Telegram, ενώ αξιωματούχοι έκαναν λόγο για σχεδόν 50 τραυματίες, καθώς περνά η ώρα.

Είχε αναφέρει νωρίτερα ότι σπίτι, ψηλή πολυκατοικία, κατάστημα και χώρος στάθμευσης υπέστησαν ζημιές από πλήγματα drones και ότι ο κύριος στόχος της επίθεσης ήταν η κεντρική περιοχή Σαλτίβσκι του Χάρκοβο.

Ο Συνεχούμποφ δήλωσε επίσης ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονταν όλη τη νύχτα για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης, παρά τους φόβους για επαναλαμβανόμενες επιθέσεις.

Τέσσερις συνοικίες της πόλης (Σλομπίντσκι, Σαλτίβσκι, Κιίβσκι και Οσνοβιάνσκι) επλήγησαν από drones. «Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές», πρόσθεσε ο κ. Σινεχούμποφ, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, σπίτια, οχήματα και πολιτικές υποδομές.

Οι περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν επίσης σε κοινή ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυροβολικό σε περιοχές ανατολικά της Νικόπολης στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ.

Στη νότια περιοχή Χερσώνα, ένας κάτοικος του χωριού σκοτώθηκε όταν ένα πεσμένο drone εξερράγη καθώς προσπαθούσε να το μεταφέρει μακριά από ένα σπίτι.

Η επιδρομή συνεχίστηκε με ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, κατά τα οποία τραυματίστηκαν πάνω από 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές εκεί.

Russian forces once again struck civilian apartment buildings in Zaporizhzhia and Donetsk regions. pic.twitter.com/UIPfFNzlRP — WarTranslated (@wartranslated) May 2, 2025

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι μονάδες αεράμυνάς του κατέστρεψαν 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία ώρα - οκτώ πάνω από την παραμεθόρια περιοχή του Μπριάνσκ και δύο πάνω από την Κριμαία, μια χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Ο Γιούρι Σλιουσάρ, υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, δήλωσε ότι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πέντε περιοχές. Θραύσματα που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές σε ορισμένα σπίτια, είπε, αλλά δεν υπήρξαν θύματα.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποίησε σκόπιμα αμάχους, αν και χιλιάδες έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Ζελένσκι: Ενώ ο κόσμος «διστάζει» να πάρει «αποφάσεις», η Ουκρανία ζει «εφιάλτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τις επιθέσεις με drones, οι οποίες έπληξαν ουκρανικές πόλεις αρκετές φορές αυτή την εβδομάδα. Διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχαν εκεί «στρατιωτικοί στόχοι, ούτε θα μπορούσαν να υπάρχουν», κάνοντας λόγο για πλήγματα «ακριβώς όταν οι Ουκρανοί βρίσκονται στα σπίτια τους και βάζουν τα παιδιά τους για ύπνο» και στηλιτεύοντας πως ενώ ο κόσμος «διστάζει» να πάρει «αποφάσεις», η χώρα του ζει «εφιάλτη» σχεδόν κάθε νύχτα και «χάνονται ζωές».

«Δεν υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι, ούτε θα μπορούσαν να υπάρχουν. Η Ρωσία χτυπά κατοικίες όταν οι Ουκρανοί είναι στα σπίτια τους, όταν βάζουν τα παιδιά τους για ύπνο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Καθώς η λήψη αποφάσεων καθυστερεί, σχεδόν κάθε βράδυ η Ουκρανία βιώνει μια φρίκη που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών. Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη αεράμυνα. Ισχυρές και ουσιαστικές αποφάσεις από τους εταίρους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, όλους τους εταίρους μας που επιδιώκουν την ειρήνη. Μόνο η δύναμη και οι κυρώσεις θα αναγκάσουν τη Ρωσία να σταματήσει», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Right now, Russia is yet again attacking Ukraine. Kharkiv has been hit by dozens of "Shahed" drones. Residential buildings, enterprises, and civilian infrastructure have been damaged. As of now, more than 40 people have been reported injured. Rescuers and relevant services are… pic.twitter.com/cC2PYfPVRl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2025

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.