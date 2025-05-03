Τουλάχιστον 27 άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη Εν Ναχούντ, στο κεντροδυτικό Σουδάν, την οποία κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Emergency Lawyers, σουδανική συλλογικότητα δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Μέλη των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «συνέλαβαν δεκάδες νέους κι εκτέλεσαν πάνω από 27 άμαχους, που κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό», ανέφερε η συλλογικότητα σε ανακοίνωσή της.

Ο απολογισμός αυτός δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο από το Γαλλικό Πρακτορείο, που επισημαίνει ότι οι δομές υγείας στην περιοχή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Εν Ναχούντ χαρακτηρίζεται σταυροδρόμι στρατηγικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στον τακτικό στρατό να στέλνει ενισχύσεις στην αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ιστορικό οχυρό των ΔΤΥ.

Το Σουδάν, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής σε επιφάνεια, παραμένει βυθισμένο από τον Απρίλιο του 2023 σε ανελέητο πόλεμο για την εξουσία ανάμεσα στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, αρχηγό των ΔΤΥ.

Η Emergency Lawyers ανέφερε εξάλλου ότι στοιχεία των ΔΤΥ κατέλαβαν εξ εφόδου τη φυλακή της πόλης, απελευθέρωσαν κρατούμενους και προκάλεσαν «κατάσταση χάους και την κατάρρευση της δημόσιας τάξης».

Παράλληλα επίσης χθες οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν την πόλη Ελ Χόουι, κάπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Εν Ναχούντ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως οι δυνάμεις του τακτικού στρατού υποχώρησαν προς την κατεύθυνση της Ελ Ομπάιντ, της πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν.

Καθώς ο πόλεμος έχει μπει στον τρίτο του χρόνο, η χώρα παραμένει κομμένη στα δυο. Ο τακτικός στρατός ελέγχει το βόρειο και το ανατολικό Σουδάν, οι παραστρατιωτικοί είναι κυρίαρχοι στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδίως σε σχεδόν όλο το Νταρφούρ.

Προχθές Πέμπτη οι ΔΤΥ βομβάρδισαν το προεδρικό παλάτι στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, στο δεύτερο πλήγμα τους στην πρωτεύουσα μέσα σε μια εβδομάδα, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι παραστρατιωτικοί διώχτηκαν από την πρωτεύουσα τον Μάρτιο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους και έχει προκαλέσει λιμό σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπου ο ΟΗΕ λέει πως εκτυλίσσεται «μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές» στον πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

