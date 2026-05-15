Ρωσικοί πύραυλοι που έπληξαν το Κίεβο φέρεται να περιείχαν δυτικά εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν το 2026

Πύραυλοι κρουζ της Ρωσίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη φονική επίθεση στο Κίεβο περιείχαν εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν στη Δύση μέσα στο τρέχον έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται φωτογραφίες που εξασφάλισε από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι φωτογραφίες φέρεται να δείχνουν συντρίμμια από χτυπημένο κτίριο στο Κίεβο. Σύμφωνα με ανεξάρτητο ειδικό που μίλησε στους FT, οι ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kh-101 φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί με εξαρτήματα που παρήχθησαν σε δυτικές χώρες μέσα στο β' τρίμηνο του 2026.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας για τις κυρώσεις, Vladyslav Vlasiuk, έγραψε στο X ότι «κάθε πύραυλος περιείχε περισσότερα από 100 εξαρτήματα δυτικής προέλευσης».

All Kh-101 cruise missiles that struck Kyiv tonight were manufactured in Q2 2026.

Each missile contained more than 100 Western-made components. — Vladyslav Vlasiuk 💙💛🇪🇺 (@vladvlas) May 14, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ρωσία συνεχίζει να εισάγει εξαρτήματα για πυραύλους, υπογραμμίζοντας - όπως είπε - την έλλειψη ενδιαφέροντος της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.