Ρωσικοί πύραυλοι που έπληξαν το Κίεβο φέρεται να περιείχαν δυτικά εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν το 2026

Σύμφωνα με ειδικό που μίλησε στους FT, οι ρωσικοί πύραυλοι κρουζ φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί με εξαρτήματα που παρήχθησαν σε δυτικές χώρες μέσα στο 2026

Κίεβο

Πύραυλοι κρουζ της Ρωσίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη φονική επίθεση στο Κίεβο περιείχαν εξαρτήματα που κατασκευάστηκαν στη Δύση μέσα στο τρέχον έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται φωτογραφίες που εξασφάλισε από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι φωτογραφίες φέρεται να δείχνουν συντρίμμια από χτυπημένο κτίριο στο Κίεβο. Σύμφωνα με ανεξάρτητο ειδικό που μίλησε στους FT, οι ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kh-101 φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί με εξαρτήματα που παρήχθησαν σε δυτικές χώρες μέσα στο β'  τρίμηνο του 2026.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας για τις κυρώσεις, Vladyslav Vlasiuk, έγραψε στο X ότι «κάθε πύραυλος περιείχε περισσότερα από 100 εξαρτήματα δυτικής προέλευσης».

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι η Ρωσία συνεχίζει να εισάγει εξαρτήματα για πυραύλους, υπογραμμίζοντας - όπως είπε - την έλλειψη ενδιαφέροντος της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
