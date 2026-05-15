Γάλλοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ένα αγόρι 15 ετών σκοτώθηκε και ένα ακόμη παιδί 13 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη επίθεση που συνδέεται, σύμφωνα με τις αρχές, με το εμπόριο ναρκωτικών στην πόλη Ναντ της δυτικής Γαλλίας. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και μπαλακλάβες και χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, οποίος ξεκαθάρισε πως ο 13χρονος και ένα τρίτο αγόρι που τραυματίστηκε βρίσκονται πλέον εκτός κινδύνου.

«Οι πυροβολισμοί στράφηκαν εναντίον τριών νεαρών ατόμων», δήλωσε ο εισαγγελέας της Ναντ, Αντουάν Λερουά, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο, ο Νουνιέζ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα θύματα να ήταν αθώοι περαστικοί που βρέθηκαν στη μέση της ανταλλαγής πυρών. «Τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, όπως ανέφερε και ο εισαγγελέας, συνδέονται πολύ πιθανόν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα άτομα που δέχθηκαν την επίθεση και πολύ περισσότερο ο νεκρός, είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή με το εμπόριο ναρκωτικών. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό».

Η θεία του 15χρονου, που παρουσιάστηκε με το όνομα Παολά και ζει στη λαϊκή συνοικία Πορ-Μπουαγιέ της Ναντ, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του ανιψιού της με εγκληματικές δραστηριότητες. «Δεν ήταν εγκληματίας. Δεν πρέπει να τα συγχέουμε όλα. Ήταν απλώς στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Είχε πάει μόνο να επισκεφθεί έναν φίλο», είπε στους δημοσιογράφους.

«Τα παιδιά πήγαιναν στο σπίτι της γιαγιάς τους», είπε η 35χρονη Στέλλα, που παραλίγο να θρηνήσει το παιδί της: «Ήμουν στο σπίτι όταν συνέβη. Ένας αστυνομικός με κάλεσε για να φέρω πίσω τον γιο μου και να μου πει ότι ο ανιψιός μου είχε τραυματιστεί. Νιώθω σαν να ζω έναν εφιάλτη και είμαι θυμωμένη γιατί παραλίγο να χάσω τον γιο μου».

Η 18χρονη Ανζελίν περιέγραψε ότι άκουσε δύο ριπές περίπου δέκα πυροβολισμών η καθεμία, πριν δει αρκετά άτομα «ντυμένα στα μαύρα και με κουκούλες» να τρέχουν μέσα στο γρασίδι.

Η δήμαρχος της πόλης, Ζοανά Ρολάν, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «διακίνηση ναρκωτικών που μαστίζει τη χώρα», υπογραμμίζοντας την «οδύνη και τη βαθιά συγκίνηση» που βιώνει ήδη η κοινότητα μετά από ακόμη μία φονική επίθεση στα τέλη του περασμένου μήνα. Τότε, ένας άνδρας είχε σκοτωθεί και ένας ακόμη τραυματιστεί σοβαρά στην ίδια περιοχή, σε περιστατικό που επίσης συνδέθηκε με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο δράστης είχε χρησιμοποιήσει πιστόλι πριν διαφύγει.

Η Ρολάν ζήτησε να διατεθούν όλοι οι διαθέσιμοι αστυνομικοί πόροι για τον εντοπισμό των δραστών.

Από την πλευρά του, ο Νουνιέζ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον «πόλεμο» κατά των διακινητών ναρκωτικών και θα συνεχίσει να κερδίζει μάχες. «Το οφείλουμε στα θύματα και στους κατοίκους αυτών των γειτονιών που έχουν φτάσει στα όριά τους και δεν αντέχουν άλλο αυτή τη διακίνηση ναρκωτικών», είπε.

Το 2025, αρκετές γαλλικές πόλεις επέβαλαν νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για ανηλίκους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά. Το γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμά ότι ο αριθμός των εφήβων που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο έχει αυξηθεί περισσότερο από τέσσερις φορές μέσα στα τελευταία οκτώ χρόνια.

Πηγή: skai.gr

