Νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είπε την Παρασκευή ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, με τις διαφωνίες για το εμπόριο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και πλέον το Ιράν να δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» στον πόλεμο με το Ιράν, προκαλώντας την οργή του Τραμπ. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μερική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν τομέα ιδιαίτερης σημασίας για τη γερμανική οικονομία.

Μιλώντας σε νέους κατά τη διάρκεια καθολικού συνεδρίου στο Βίρτσμπουργκ, ο Μερτς υποστήριξε ότι πολλοί αντιμετωπίζουν την παγκόσμια κατάσταση με «λογική καταστροφής» και κάλεσε τους Γερμανούς να αισθανθούν πιο αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της χώρας τους.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν λίγες χώρες στον κόσμο που προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά στους νέους, όσο η Γερμανία», ανέφερε.

«Δεν θα πρότεινα σήμερα στα παιδιά μου να πάνε στις ΗΠΑ, να σπουδάσουν και να εργαστούν εκεί, απλώς επειδή έχει διαμορφωθεί ξαφνικά ένα διαφορετικό κοινωνικό κλίμα», δήλωσε ο 70χρονος καγκελάριος και πατέρας τριών παιδιών.

«Σήμερα, ακόμη και οι πιο καλά μορφωμένοι άνθρωποι στην Αμερική δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά», πρόσθεσε.

Ο Μερτς ανέλαβε την καγκελαρία το 2025, δηλώνοντας υπέρμαχος των διατλαντικών σχέσεων, ωστόσο έκτοτε έχει επικρίνει ανοιχτά τον ισχυρότερο σύμμαχο της Γερμανίας. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε απαντήσει ότι ο Μερτς θα έπρεπε να επικεντρωθεί «στη διόρθωση της δικής του διαλυμένης χώρας».

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής», είπε ο Μερτς στο κοινό του. «Ο θαυμασμός μου όμως δεν αυξάνεται αυτή την περίοδο», πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα.



Πηγή: skai.gr

