Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν αποκλείει να υπάρξουν επαφές με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αντίδραση αυτή από τη Μόσχα έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπάρξει συνάντηση των ΗΠΑ με τη Ρωσία αργότερα σήμερα ή την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει η Ρωσία να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που εκπονήθηκε από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους και επισήμανε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στον τριετή πόλεμο τις επόμενες ημέρες. Επισήμανε δε ότι ελπίζει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν γι' αυτό αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

