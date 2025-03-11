Στάρμερ: Τώρα η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός

Το... μπαλάκι στη Ρωσία πετά και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά τη συμφωνία πόυ επετεύχθη στην Τζέντα ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.
«Τώρα, η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ, ο οποίος το Σάββατο θα συγκαλέσει συμβούλιο των ηγετών για τις επόμενες κινήσεις στο θέμα της Ουκρανίας.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας χαιρέτισε με θέρμη τη συμφωνία στην Τζέντα και έδωσε συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
