Στάρμερ: Τώρα η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός

Συμβούλιο των ηγετών το Σάββατο από τον Βρετανό πρωθυπουργό - Συγχαρητήρια σε Τραμπ και Ζελένσκι

Στάρμερ

Το... μπαλάκι στη Ρωσία πετά και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά τη συμφωνία πόυ επετεύχθη στην Τζέντα ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Τώρα, η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ, ο οποίος το Σάββατο θα συγκαλέσει συμβούλιο των ηγετών για τις επόμενες κινήσεις στο θέμα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας χαιρέτισε με θέρμη τη συμφωνία στην Τζέντα και έδωσε συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

