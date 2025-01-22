Στην αποκάλυψη ότι υπήρξε ένα «θερμό» τετ-α-τετ ανάμεσα στο ρωσικό πλοίο Yantar και ένα υποβρύχιο του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (Royal Navy), προέβη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Μιλώντας στους Βρετανούς βουλευτές ο Χίλι επιβεβαίωσε ότι ένα ξένο σκάφος με το όνομα Yantar το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Θάλασσα εισήλθε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Βρετανίας την περασμένη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, πρόκειται για ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση της κρίσιμης υποθαλάσσιας υποδομής του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, το Royal Navy έχει αναπτύξει τη φρεγάτα HMS Somerset και το παράκτιο περιπολικό HMS Tyne για να παρακολουθούν το σκάφος κάθε λεπτό στα ύδατά μας», δήλωσε.

Το Yantar, εντοπίστηκε για πρώτη φορά 45 μίλια (70 χιλιόμετρα) από τις βρετανικές ακτές.

Διευκρίνισε ότι το Yantar είχε «συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας», αλλά όπως είπε αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το σκάφος εισήλθε στα βρετανικά ύδατα, αφού το Νοέμβριο του 2024, ένα βρετανικό υποβρύχιο «κυνήγησε» το ρωσικό πλοίο.

«Επέτρεψα στο υποβρύχιο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού να πάει κοντά στο Yantar, αυστηρά ως αποτρεπτικό μέτρο, για να καταστήσω σαφές ότι παρακολουθούσαμε κρυφά κάθε του κίνηση», είπε ο Τζον Χίλι χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τζον Χίλι είπε: «Σας βλέπουμε. Ξέρουμε τι κάνετε και δεν θα αποφύγουμε τη σθεναρή δράση για την προστασία αυτής της χώρας».

Ο υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα ρωσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με μυστικότητα: «Η Ρωσία παραμένει η πιο πιεστική και άμεση απειλή για τη Βρετανία και θέλω να διαβεβαιώσω το κοινοβούλιο και τον βρετανικό λαό ότι οποιαδήποτε απειλή θα αντιμετωπιστεί με δύναμη και αποφασιστικότητα».

Πηγή: skai.gr

