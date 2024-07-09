Έξι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ – η Γερμανία, η Πολωνία, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία – σκοπεύουν να αγοράσουν από κοινού νάρκες θαλάσσης τις οποίες θα αναπτύξουν στην περιοχή της Βαλτικής προκειμένου να ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ τους έναντι της Ρωσίας.

Οι νάρκες θαλάσσης είναι «μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος αποτροπής ενός επιτιθέμενου από τη θάλασσα και αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική ικανότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Η Βαλτική Θάλασσα θεωρείται από αναλυτές του ΝΑΤΟ ως πιθανό σημείο ανάφλεξης σε ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία, ενώ η Συμμαχία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην ανατολική της πτέρυγα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.