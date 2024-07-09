Ελπιδοφόρος: Οχι κι άλλη δεκαετία χωρίς λύση στο Κυπριακό

«Το χρέος όλων μας να μην επιτρέψουμε να περάσει και άλλη μία δεκαετία χωρίς να γίνει αποδεκτή μια ειρηνική, δίκαιη και βιώσιμη λύση», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, καταδικάζοντας ηχηρά την εισβολή και την παράνομη κατάληψη και κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα του ενός τρίτου της Κύπρου, «αυτού του λίθου της ελληνικής ιστορίας και ακρογωνιαίου λίθου του παγκόσμιου πολιτισμού».

Στη συγκινητική ομιλία που απηύθυνε στους συνέδρους της 47ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, που διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, λίγο πριν από τη συναυλία με τίτλο «Κύπρος: γη αγκαλιάς», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική κατοχή και εισβολή στη Μεγαλόνησο, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε εμφατικά ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να ξεχάσει και δε θα τον αφήσουμε να ξεχάσει τη δίκαιη υπόθεσή μας. Είναι δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο μας και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη θεμελιώδη ενότητα και εδαφική ακεραιότητά της».

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε με θερμά λόγια όλους τους συντελεστές και χορηγούς της συναυλίας, καθώς και την πρεσβεία της Κύπρου, και προσέφερε στη διπλωμάτη Μυριάνθη Σπαθή, ένα δώρο για τις άοκνες προσπάθειές της και για την αφοσίωσή της στον κυπριακό αγώνα, το οποίο παρέλαβε ο επίτιμος γενικός πρόξενος της Κύπρου στο Λος 'Αντζελες, Ανδρέας Κυπριανίδης.

«Έχουμε μια ιστορία να πούμε», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, «και πρέπει να την πούμε δυνατά και περήφανα, καθώς δε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η ιστορία των 10.000 ετών της Κύπρου, πολλώ δε μάλλον να ξεχαστεί».

Το ηχηρό μήνυμα του Ελπιδοφόρου, ξύπνησε αμέσως τα αντανακλαστικά του τουρκικού Τύπου, ιδιαίτερα μάλιστα ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως κατοχικής δύναμης.

Στην πρώτη γραμμή της σφοδρής επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου, βρέθηκε η εφημερίδα «Αϊντινλίκ», με δημοσίευμα που έφερε τίτλο «Ο ανεπίσημος εκπρόσωπος του Πατριαρχείου υπερέβη τα όριά του και χαρακτήρισε την Τουρκία κατακτητή».

Η εφημερίδα, που ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την παρουσία στην ομιλία του Ανδρέα Κυπριανίδη, και της γενικής προξένου της Ελλάδας στο Λος 'Αντζελες, Χριστίνας Μπαλασοπούλου, χαρακτήρισε το ύφος του Αρχιεπισκόπου ανάρμοστο και σκανδαλώδες, ενώ υπογράμμισε παλαιότερες δηλώσεις του τον Ιούλιο του 2021, ότι η Τουρκία είναι εισβολέας στην Κύπρο και ότι έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε κατά της κατοχής της, την σφοδρή καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αργότερα, αλλά και την πανηγυρική υποδοχή δηλώσεων του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

'Αλλη εφημερίδα, η «Χαμπέρ Ακτουέλ», έχει δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Δήλωση σοκ από τις ΗΠΑ: Η Κύπρος τελεί υπό κατοχή», ενώ παρόμοιο είναι και δημοσίευμα της εφημερίδας «Μπουρσανταμπουγκούν».

Τέλος, η Oda TV κάνει λόγο για νέο σκάνδαλο του Πατριαρχείου στο Φανάρι και σκανδαλώδες ξέσπασμα του εκπροσώπου του στην Αμερική, που χαρακτηρίζει την Τουρκία κατοχική δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

