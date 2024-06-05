DW: Στη Γ. Ναβάλναγια το «Βραβείο Ελευθερίας του Λόγου»

Η DW απένειμε το «Βραβείο Ελευθερίας του Λόγου 2024» στη Γιούλια Ναβάλναγια και το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς. Παρά τα μέτρα καταστολής συνεχίζουν τον αγώνα τους.Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Γιούλια Ναβάλναγια είχε δηλώσει ότι ήταν γεμάτη οργή και μίσος. Αυτό όμως θα την προέτρεπε να πραγματοποιήσει το όνειρο του συζύγου της: να χτίσει μια Ρωσία «γεμάτη αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και αγάπη».



Για τις προσπάθειές τους, η Γιούλια Ναβάλναγια και το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς τιμήθηκαν με το φετινό «Βραβείο Ελευθερίας του Λόγου» από την Deutsche Welle στο Βερολίνο την Τετάρτη. Η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι υποστήριξε από την αρχή το πολιτικό έργο του συζύγου της στον αγώνα για την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης. Η DW απένειμε το βραβείο για δέκατη συνεχή φορά.



«Η Γιούλια Ναβάλναγια και το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς υποστηρίζουν την ελευθερία της έκφρασης με αξιοθαύμαστο θάρρος», ανέφερε στην ομιλία του ο διευθυντής της DW Πέτερ Λίμπουργκ. Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη στην Ευρώπη. «Έχουμε να κάνουμε με ένα δολοφονικό σύστημα, ένα διεφθαρμένο σύστημα που πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη φοβούνται», υπογράμμισε ο Πέτερ Λίμπουργκ. «Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι στη Ρωσία που μπορούμε να υποστηρίξουμε, που είναι συχνά χρήστες της DW και οι οποίοι μάχονται εκεί για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεκτικότητα».

Καταπολέμηση της διαφθοράς από το 2011

Στην πανηγυρική ομιλία του, ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ επισήμανε ότι στη Ρωσία διακινδυνεύεις τη ζωή σου αν παλεύεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μετά τον θάνατο του συζύγου της η Γιούλια Ναβάλναγια ήταν αυτή που «μας έδωσε κουράγιο» τόνισε και συνέχισε λέγοντας ότι «μας υπενθύμισε πως είναι καθήκον όλων μας να αγωνιστούμε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στη Ρωσία». Η Γιούλια Ναβάλναγια, μαζί με την ομάδα του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς, συνεχίζει το έργο του συζύγου της Αλεξέι Ναβάλνι. Οι αποκαλύψεις του ιδρύματος για τη διαφθορά στη ρωσική κυβέρνηση γίνονται γνωστές σε όλο τον κόσμο. Η Γιούλια Ναβάλναγια συνεργάζεται επίσης με διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προστασία πολιτικών κρατουμένων.



Το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς κοινοποιεί δημόσια τα αποτελέσματα των ερευνών του σχετικά με ύποπτες οικονομικές συναλλαγές της ρωσικής ελίτ στο κανάλι του Ναβάλνι στο YouTube. Επίσης χρηματοδοτεί ντοκιμαντέρ. Μόνο η ταινία «Ένα παλάτι για τον Πούτιν», έκανε πάνω από 130 εκατομμύρια κλικ. Το ίδρυμα απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές το 2021. Ένα χρόνο αργότερα, επανιδρύθηκε ως διεθνής οργανισμός για να συνεχίσει τον αγώνα για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Ρωσία.

Καταγγελίες μετά τον θάνατο του Ναβάλνι

Το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς ιδρύθηκε το 2011 από τον τότε ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2024 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δυτικές κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς οργανισμοί κατήγγειλαν το γεγονός. Οι συγγενείς και οι υποστηρικτές του Ρώσου αντιφρονούντα κάνουν λόγο για δολοφονία. Το καλοκαίρι του 2020 είχε δεχθεί επίθεση με δηλητήριο και η υγεία του ήταν εξασθενημένη.



Η Γιούλια Ναβάλναγια ανακοίνωσε πως θα αναλάβει πολιτική δράση διαδεχόμενη τον εκλιπόντα σύζυγό της. Πολιτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για το νέο πρόσωπο της ρωσικής αντιπολίτευσης. Η Γιούλια Ναβάλναγια γεννήθηκε το 1976 και σπούδασε οικονομικά στη Μόσχα. Γνώρισε τον σύζυγό της σε διακοπές στην Τουρκία το 1998. Παντρεύτηκαν το 2000 και αργότερα απέκτησαν δύο παιδιά. Η Γιούλια Ναβάλναγια μπήκε στην πολιτική το 2013 κατά την προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της, όταν αυτός είχε θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Μόσχας.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.