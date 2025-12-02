Υψηλόβαθμος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέταξε και δεύτερο γύρο επιθέσεων σε ένα ναρκοπλοίο της Βενεζουέλας, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, εξουσιοδότησε τα πλήγματα, αλλά δεν έδωσε εντολή «να σκοτωθούν όλοι», όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post για το πρώτο χτύπημα. Το αμερικανικό Μέσο είχε δημοσιεύσει ότι στο χτύπημα στις 2 του Σεπτέμβρη, δύο άτομα του πλοίου είχαν εκτελεστεί από τα αμερικανικά στρατεύματα, παρά το ότι είχαν γλιτώσει από την έκρηξη και αυτό είχε εγείρει νομικές ενστάσεις - πιθανή παραβίαση της Συνθήκης της Γενεύης - και αντιδράσεις και στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικάνους.

«Ο ναύαρχος Μπράντλεϊ ενήργησε πλήρως εντός της εξουσίας και του νόμου», δήλωσε η Λέβιτ σχετικά με τη διαταγή για τη δεύτερη επίθεση.

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αρκετές παρόμοιες επιθέσεις στην Καραϊβική Θάλασσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε ανακοίνωση από Αμερικανούς αξιωματούχους συνοδεύεται συνήθως από αχνό βίντεο, αλλά χωρίς αποδείξεις για υποτιθέμενη διακίνηση ναρκωτικών και με ελάχιστες λεπτομέρειες για το ποιοι ή τι βρισκόταν πάνω σε κάθε σκάφος.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ενεργεί σε αυτοάμυνα, καταστρέφοντας βάρκες που μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με το περιστατικό της 2ας Σεπτεμβρίου και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο των επιθέσεων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Χέγκσεθ έχουν καταστήσει σαφές ότι ομάδες ναρκο-τρομοκρατών, ορισμένες από τον πρόεδρο, υπόκεινται σε θανατηφόρα πλήγματα σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου», δήλωσε η Λέβιτ στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας.

Η εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ούτε ότι η πρώτη επίθεση άφησε δύο επιζώντες, ούτε ότι η δεύτερη είχε στόχο να τους σκοτώσει.

Τα δημοσιεύματα ότι ο Χέγκσεθ είχε δώσει εντολή να σκοτωθούν όλοι όσοι βρίσκονταν στο σκάφος κατά την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τη νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων σε υποτιθέμενα ναρκοπλοία στην Καραϊβική.

Ο Χέγκσεθ απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «κατασκευασμένες, εμπρηστικές και υποτιμητικές». Τη Δευτέρα έγραψε στο X ότι ο ναύαρχος Μπράντλεϊ «είναι Αμερικανός ήρωας, πραγματικός επαγγελματίας και έχει τη 100% υποστήριξή μου. Στέκομαι στο πλευρό του και των αποφάσεων μάχης που έχει λάβει, τόσο στην αποστολή της 2ας Σεπτεμβρίου όσο και σε όλες τις επόμενες.»

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούν επιχείρηση κατά των ναρκωτικών. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές προσπάθειες να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα δια ξηράς θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα.

Το σαββατοκύριακο, η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει ενδελεχή εποπτεία για να διαπιστώσει τα γεγονότα, σχετικά με τις επιθέσεις της 2ας Σεπτεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα μέλη του Κογκρέσου σκοπεύουν να ανακρίνουν τον ναύαρχο που ήταν υπεύθυνος της επιχείρησης. Πρόσθεσε ότι θα ζητήσουν και ηχητικό και οπτικό υλικό για να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι εντολές.

Η αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε επίσης ότι θα ηγηθεί διακομματικής προσπάθειας για πλήρη απολογισμό της επίμαχης επιχείρησης.

Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, το σώμα των υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ, συναντήθηκε με τις επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής και της Γερουσίας το Σαββατοκύριακο. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις επιχειρήσεις στην περιοχή και «στην πρόθεση και νομιμότητα των αποστολών για τη διάλυση δικτύων παράνομης διακίνησης», σύμφωνα με την ομάδα.

Πολλοί ειδικοί που μίλησαν στο BBC έχουν εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες ότι το δεύτερο πλήγμα σε φερόμενους επιζώντες μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο βάσει του διεθνούς δικαίου. Οι επιζώντες θα μπορούσαν να καλύπτονται από προστασίες που παρέχονται σε ναυαγούς ή σε μαχητές που έχουν καταστεί ανίκανοι να συνεχίσουν να πολεμούν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις της στην Καραϊβική συνιστούν μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με τους φερόμενους διακινητές ναρκωτικών.

Οι κανόνες εμπλοκής σε τέτοιες συγκρούσεις, όπως ορίζονται στις Συμβάσεις της Γενεύης, απαγορεύουν τη στοχοποίηση τραυματισμένων συμμετεχόντων, οι οποίοι θα πρέπει αντίθετα να συλλαμβάνονται και να λαμβάνουν φροντίδα.

Επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, ο αμερικανικός στρατός είχε δεχθεί κριτική για τη χρήση «διπλών χτυπημάτων» από drones, πρακτική που οδήγησε μερικές φορές σε απώλειες αμάχων.

Την Κυριακή, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας καταδίκασε τα πλήγματα και δεσμεύτηκε να διεξαγάγει «αυστηρή και διεξοδική έρευνα» για τις επιθέσεις της 2ας Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν εντάσεις στην περιοχή, με στόχο την ανατροπή της.

Σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight , ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Ταρέκ Γουίλιαμ Σαάμπ είπε ότι οι κατηγορίες του Τραμπ πηγάζουν από «μεγάλο φθόνο» για τους φυσικούς πόρους της χώρας.

Κάλεσε επίσης για άμεσο διάλογο μεταξύ των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βενεζουέλας, «για να καθαρίσει η τοξική ατμόσφαιρα που παρακολουθούμε από τον περασμένο Ιούλιο».

Την Κυριακή, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιήσει σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στην οποία τον πίεσε να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της κλήσης τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είπε στον Μαδούρο ότι θα μπορούσε να πάει σε προορισμό της επιλογής του, αλλά μόνο αν συμφωνούσε να φύγει αμέσως. Όταν εκείνος αρνήθηκε, ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρηθεί «κλειστός στο σύνολό του».

Ο Μαδούρο ζήτησε αμνηστία για τους στενούς του συνεργάτες και να του επιτραπεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στρατού μετά την παραίτηση από την κυβέρνηση. Ο Τραμπ αρνήθηκε και τα δύο αιτήματα, σύμφωνα με τη Miami Post και το Reuters, πληροφορίες που το BBC δεν έχει επιβεβαιώσει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί ότι ο Μαδούρο είναι μέρος μιας «τρομοκρατικής» οργάνωσης που αποκαλείται Καρτέλ των Ήλιων, η οποία, όπως λένε, περιλαμβάνει υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Βενεζουέλας που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.