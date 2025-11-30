Συναγερμός στη Σενεγάλη: Κίνδυνος πετρελαιοκηλίδας από τουρκικό δεξαμενόπλοιο

Οι αρχές της Σενεγάλης δίνουν αγώνα για να αποτρέψουν πιθανή πετρελαιοκηλίδα, μετά την εισροή νερού στο μηχανοστάσιο του δεξαμενόπλοιου Mersin, με σημαία Παναμά, ανοιχτά του Ντακάρ, ανακοίνωσε την Κυριακή η λιμενική αρχή.

Το πλοίο ανήκει στην τουρκική εταιρεία Mersin Shipping Inc. και διαχειρίζεται από την Besiktas Shipping, σύμφωνα με στοιχεία του London Stock Exchange Group.

Το περιστατικό, που οδήγησε στην εκπομπή σήματος κινδύνου, σημειώθηκε τη νύχτα 27 προς 28 Νοεμβρίου, με τις αρχές να αναπτύσσουν ρυμουλκά και εξειδικευμένες ομάδες του πολεμικού ναυτικού και της υπηρεσίας λιμένος της Σενεγάλης.

Οι αρχές δεν παρείχαν λεπτομέρειες για τα αίτια του συμβάντος.

Όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Οι αρχές εργάζονται για τη σταθεροποίηση του πλοίου, την αποτροπή διαρροής υδρογονανθράκων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων», ανέφερε η λιμενική αρχή του Ντακάρ.

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνονται η διακοπή της εισροής νερού, η μεταφορά του φορτίου καυσίμων και η τοποθέτηση αντιρρυπαντικού φράγματος γύρω από το δεξαμενόπλοιο ως προληπτικό μέτρο.

Εικόνες του πλοίου που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο το δείχνουν με την πρύμνη πολύ χαμηλά στη στάθμη του νερού, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει είτε πλήρες φορτίο είτε πλημμύρισμα. Το Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εικόνες.



