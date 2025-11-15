Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν επιβεβαίωσε ότι κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο το πρωί της Παρασκευής στα Στενά του Ορμούζ.

Το δεξαμενόπλοιο Talara, που έπλεε υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) προς τη Σιγκαπούρη.

Το IRGC υποστήριξε ότι διαπιστώθηκε ότι «παραβίαζε τον νόμο μεταφέροντας μη εξουσιοδοτημένο φορτίο», αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για την παραβίαση. Αναφορές υποδηλώνουν ότι μετέφερε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Το Ιράν έχει κατάσχει περιοδικά δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που ταξιδεύουν στον Περσικό Κόλπο και γύρω από αυτόν, ο οποίος αποτελεί βασική παγκόσμια οδό ναυτιλίας για πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Έχει συχνά επικαλεστεί θαλάσσιες παραβιάσεις όπως λαθρεμπόριο ή νομικά ζητήματα.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Talara είχε αναχωρήσει από το Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατευθυνόταν νότια μέσω των Στενών του Ορμούζ όταν το πλησίασαν τρία μικρά σκάφη, μετά την οποία έκανε μια «ξαφνική απόκλιση πορείας».

Ο 5ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί την περιοχή, δήλωσε την Παρασκευή ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση».

«Τα εμπορικά πλοία δικαιούνται σε μεγάλο βαθμό ανεμπόδιστα δικαιώματα ναυσιπλοΐας και εμπορίου στην ανοιχτή θάλασσα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο ανακοίνωσε ότι έχασε την επαφή με το πλήρωμα το πρωί της Παρασκευής, ενώ το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του λιμανιού Khorfakkan της Σάρτζα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι έλαβε αναφορές για το περιστατικό και συμβούλευσε τα πλοία «να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα».

Το Ιράν απειλεί εδώ και χρόνια να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% όλου του εμπορίου πετρελαίου, σε αντίποινα για τις δυτικές κυρώσεις και άλλες ενέργειες εναντίον του.

Οι απειλές του εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον Ιούνιο - κατά την οποία το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν βομβαρδιστική εκστρατεία στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, και το Ιράν ανταπέδωσε χτυπώντας το Ισραήλ.

Τον Απρίλιο του 2024, το IRGC κατέσχεσε ένα εμπορικό πλοίο που είχε δεσμούς με το Ισραήλ, μετά από μια θανατηφόρα επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Συρία, για την οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.