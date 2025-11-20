Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Με μια σκληρή ανακοίνωση που ανεβάζει περαιτέρω το θερμόμετρο στις βρετανορωσικές σχέσεις, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απάντησε στις κατηγορίες του βρετανικού υπουργείου άμυνας σχετικά με τις δραστηριότητες του κατασκοπευτικού πλοίου Γιαντάρ.

Αγνοώντας τις καταγγελίες για χαρτογράφηση υποδομών, η Μόσχα πέρασε στην αντεπίθεση, υποστηρίζοντας ότι η στάση της Βρετανίας είναι απόρροια «υστερίας» και όχι πραγματικής απειλής.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η πρεσβεία διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί κατασκοπείας σε κρίσιμες υποδομές.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για τις βρετανικές υποθαλάσσιες επικοινωνίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη στρατηγική σημασία της παρουσίας του πλοίου στα ύδατα βόρεια της Σκωτίας.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε πως «οι ενέργειες της χώρας μας δεν αγγίζουν τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν στοχεύουν στην υπονόμευση της ασφάλειάς του», απορρίπτοντας ουσιαστικά το αφήγημα του Λονδίνου περί επιθετικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης, αποδίδοντας την ένταση σε πολιτικές σκοπιμότητες του Λονδίνου. Η πρεσβεία έκανε λόγο για έναν «ρωσοφοβικό δρόμο» που έχει επιλέξει η βρετανική ηγεσία, κατηγορώντας την για «αυξανόμενη μιλιταριστική υστερία».Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτή η στάση δεν προστατεύει, αλλά αντίθετα «οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επικίνδυνες καταστάσεις».

«Καλούμε τη βρετανική πλευρά να απέχει από τη λήψη τυχόν καταστροφικών βημάτων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση κρίσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο», καταλήγει η ανακοίνωση.



