Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρώτη ψυχρή εισβολή της σεζόν, καθώς αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης έχουν σαρώσει τη χώρα, ρίχνοντας κατακόρυφα τον υδράργυρο και προκαλώντας εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας έχει εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις, καθώς το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η νύχτα που πέρασε ήταν η πιο ψυχρή του φετινού χειμώνα, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως τους –6,1°C στη βόρεια Αγγλία. Μάλιστα χθες, έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες νιφάδες χιονιού στο Λονδίνο.

VIDEO: 🇬🇧 First snow of the season falls in the UK's Yorkshire Dales



Snow settled on the higher ground of the Yorkshire Dales on Wednesday, as the UK experiences its first Arctic blast of the winter pic.twitter.com/K29pyJa50h — AFP News Agency (@AFP) November 19, 2025

Ο παγετός έχει οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος και στο κλείσιμο περισσότερων από 170 σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στις μεταφορές.



Πηγή: skai.gr

