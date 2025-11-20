Η απέλαση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τρία στρατόπεδα προσφύγων στη Δυτική Όχθη στις αρχές του 2025 από το Ισραήλ ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) την Πέμπτη, ζητώντας επειγόντως διεθνή δράση προκειμένου να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και να σταματήσουν τυχόν νέες καταχρήσεις εξουσίας.

Το Παρατηρητήριο δήλωσε ότι περίπου 32.000 κάτοικοι των καταυλισμών Τζενίν, Τουλκάρμ και Νουρ Σαμς εκτοπίστηκαν βίαια από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Σιδερένιο Τείχος» τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Στους εκτοπισμένους έχει απαγορευτεί η επιστροφή και εκατοντάδες σπίτια κατεδαφίστηκαν, αναφέρει η έκθεση 105 σελίδων του Παρατηρητηρίου, με τίτλο «Όλα τα όνειρά μου έχουν σβηστεί».

«Δέκα μήνες μετά τον εκτοπισμό τους, κανένας από τους κατοίκους των οικογενειών δεν μπόρεσε να επιστρέψει στα σπίτια του», δήλωσε η Μιλένα Ανσάρι, ερευνήτρια του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εργάστηκε στην έκθεση, μιλώντας στο Reuters την Τετάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του προς το Reuters την Τετάρτη αναφέρει ότι έπρεπε να κατεδαφίσει τις πολιτικές υποδομές, ώστε να μην μπορούν να τις εκμεταλλευτούν οι μαχητές. Δεν ανέφερε πότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού κατεδαφίζουν κτίρια στον καταυλισμό Τζενίν τον Ιανουάριο του 2025

Εισβάλλουν σε σπίτια, λεηλατούν περιουσίες και διατάζουν οικογένειες να φύγουν

Οι Συμβάσεις της Γενεύης απαγορεύουν τον εκτοπισμό αμάχων από κατεχόμενα εδάφη, παρά μόνο προσωρινά εάν απαιτείται για επιτακτικούς στρατιωτικούς λόγους ή για την ασφάλειά τους.

Το Παρατηρητήριο σημειώνει ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για τον εκτοπισμό θα πρέπει να διωχθούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η έκθεση περιγράφει ότι στρατιώτες εισέβαλλαν σε σπίτια, λεηλάτησαν περιουσίες και διέταξαν οικογένειες να φύγουν μέσω μεγαφώνων τοποθετημένων σε drones. Αναφέρει ακόμη ότι κάτοικοι κατήγγειλαν πως μπουλντόζες κατεδάφισαν τα κτίρια καθώς εκείνοι έφευγαν και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν προσέφεραν καταφύγιο ή βοήθεια, αφήνοντας τις οικογένειες να συνωστίζονται σε σπίτια συγγενών ή να αναζητούν καταφύγιο σε τζαμιά, σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημειώνει ότι πήρε μαρτυρίες από 31 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τα τρία στρατόπεδα και ανέλυσε δορυφορικές εικόνες, εντολές κατεδάφισης και επαληθευμένα βίντεο. Διαπίστωσε ότι περισσότερες από 850 κατασκευές καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ μια έκθεση του ΟΗΕ ανέβασε τον αριθμό σε 1.460 κτίρια.

Ο ισραηλινός στρατός εκτοπίζει Παλαιστινίους από τον καταυλισμό Τζενίν (Ιανουάριος 2025)

Τα στρατόπεδα, που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1950 για Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν με την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, είχαν φιλοξενήσει γενιές προσφύγων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σε απάντησή τους στο Παρατηρητήριο, τόνισαν ότι η επιχείρηση στόχευε -όπως ισχυρίστηκαν- τρομοκρατικά στοιχεία, αλλά δεν έδωσαν καμία ουσιαστική δικαιολογία για μαζικές απελάσεις ή απαγόρευση επιστροφής.

Το Παρατηρητήριο σημειώνει ότι οι απελάσεις, που πραγματοποιήθηκαν ενώ η παγκόσμια προσοχή ήταν στραμμένη στη Γάζα, αποτελούν μέρος εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το απαρτχάιντ και οι διώξεις.

Επιχείρηση εκτοπισμού Παλαιστινίων από τον καταυλισμό Τζενίν (Ιανουάριος 2025)

Αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη

Από τις επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει σχεδόν 1.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, έχουν επεκτείνει τη δυνατότητα κράτησης χωρίς δίκη, έχουν κατεδαφίσει σπίτια και έχουν επιταχύνει τους εποικισμούς, ενώ η βία των εποίκων και τα βασανιστήρια κρατουμένων έχουν αυξηθεί, αναφέρει η έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η βία των εποίκων αυξήθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο, όταν Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο μεγαλύτερος μηνιαίος αριθμός από τότε που οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ άρχισαν να καταγράφουν τέτοια περιστατικά το 2006.

Άρμα του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον καταυλισμό Τζενίν (Ιανουάριος 2025)

Το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με τη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1967, και λέει ότι οι οικισμοί παρέχουν στρατηγικό βάθος και ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας θεωρεί όλους τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ όμως απορρίπτει την κατηγορία αυτή, λέγοντας ότι η Δυτική Όχθη είναι «αμφισβητούμενη» και όχι «κατεχόμενη» περιοχή.

Το Παρατηρητήριο καλεί τις κυβερνήσεις να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις σε Ισραηλινούς αξιωματούχους και διοικητές του στρατού, να αναστείλουν τις πωλήσεις όπλων και τα εμπορικά οφέλη, να μποϊκοτάρουν τα αγαθά των εποικισμών και να επιβάλουν τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η οργάνωση χαρακτηρίζει τις απελάσεις ως εθνοκάθαρση, την οποία περιέγραψε ως έναν μη νομικό όρο που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την παράνομη απομάκρυνση ενός εθνοτικού ή θρησκευτικού πληθυσμού από μια συγκεκριμένη περιοχή από μια άλλη ομάδα.



