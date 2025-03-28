Βασίλης Καλογήρου: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του

Nέα πρόσωπα αναμένεται να κληθούν για κατάθεση στο περιθώριο της υπόθεσης του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου που εντοπίστηκε νεκρός στον Τύρναβο έπειτα από 50 ημέρες εξαφάνισης.

Τα άτομα αυτά φαίνεται να έχουν πληροφορίες που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μεταξύ αυτών, κλήθηκε ήδη ο ιδιοκτήτης ενός βυσσινί αυτοκινήτου καθώς και ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του 39χρονου.

Παράλληλα έχουν δοθεί στις Αρχές τα στοιχεία από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας που θα αποκαλύψουν τις επαφές που ενδεχομένως είχε ο Βασίλης τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή του αλλά και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου άνδρα, ζήτησε τη συνδρομή της ειδικής ομάδας ANUBIS η οποία έχει στη διάθεσή της ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που μπορούν να εντοπίσουν δείγματα με μεγάλη ακρίβεια έως και 13 χρόνια μετά.

Ο εισαγγελέας ωστόσο απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα εκτός και εάν προκύψουν νέα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Οnlarissa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.