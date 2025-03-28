Μια γυναίκα γέννησε το μωρό της σε έναν δρόμο της Μπανγκόκ, λίγο μετά την εκκένωση νοσοκομείου λόγω σεισμικών δονήσεων από τον σεισμό στη γειτονική Μιανμάρ.

Η γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί εκτός του νοσοκομείου λόγω προληπτικών μέτρων ασφαλείας, βρισκόταν σε φορείο όταν ξεκίνησε ο τοκετός. Το ιατρικό προσωπικό περικύκλωσε τη μητέρα και τη βοήθησε να γεννήσει το μωρό της.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf — Miia 🩵 (@i30199) March 28, 2025

Ασθενείς από το Νοσοκομείο King Chulalongkorn Memorial και το BNH Hospital είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πάρκο, μερικοί σε φορεία και αναπηρικά αμαξίδια.

Το προσωπικό των νοσοκομείων παρείχε φροντίδα σε ασθενείς έξω από τα κτίρια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.