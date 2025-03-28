Λογαριασμός
Η στιγμή που μία γυναίκα γεννάει στοv δρόμο της Μπανγκόκ μετά την εκκένωση νοσοκομείου λόγω σεισμού - Βίντεο

Η γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί εκτός του νοσοκομείου λόγω προληπτικών μέτρων ασφαλείας, βρισκόταν σε φορείο όταν ξεκίνησε ο τοκετός

Σεισμός

Μια γυναίκα γέννησε το μωρό της σε έναν δρόμο της Μπανγκόκ, λίγο μετά την εκκένωση νοσοκομείου λόγω σεισμικών δονήσεων από τον σεισμό στη γειτονική Μιανμάρ.  

Η γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί εκτός του νοσοκομείου λόγω προληπτικών μέτρων ασφαλείας, βρισκόταν σε φορείο όταν ξεκίνησε ο τοκετός. Το ιατρικό προσωπικό περικύκλωσε τη μητέρα και τη βοήθησε να γεννήσει το μωρό της.

Ασθενείς από το Νοσοκομείο King Chulalongkorn Memorial και το BNH Hospital είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πάρκο, μερικοί σε φορεία και αναπηρικά αμαξίδια.  

Το προσωπικό των νοσοκομείων παρείχε φροντίδα σε ασθενείς έξω από τα κτίρια.
 

