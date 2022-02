Ορισμένα τμήματα της Χερσώνας, μιας επαρχίας στη νότια Ουκρανία που συνορεύει με την Κριμαία δεν είναι πλέον υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τις τοπικές αρχές.

Νωρίτερα, ένας σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία αλλά και στις περιοχές του Σούμι, του Χαρκόβου, της Χερσώνας, της Οδησσού και σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι ανέφερε πριν από λίγο ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

