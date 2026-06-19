Καθώς ένα κύμα ουκρανικών drones κατέβαινε προς τη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, η αντίδραση της Ρωσίας έμοιαζε περισσότερο με έναν πανικόβλητο αυτοσχεδιασμό παρά με μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική άμυνα. Βίντεο από τους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας κατέγραψαν στιγμές από το χάος που ακολούθησε.

Υλικό που επαληθεύτηκε από το CNN και αναλύθηκε από ειδικούς δείχνει στρατιώτες να εκτοξεύουν φορητά αντιαεροπορικά συστήματα ώμου (MANPADS) από έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, ενώ η κυκλοφορία συνεχίζεται με προσοχή. Σε άλλο σημείο, άνθρωποι τρέχουν να προστατευθούν καθώς ένα drone – πιθανότατα καταρριφθέν από τη ρωσική αεράμυνα – πέφτει πάνω σε κτίριο μεγάλης αγοράς.

🔥 The density of this morning's air raid on Moscow was simply insane: Ukrainian missiles, AN-196 Lyutyiy and FP-1 strike drones, as well as Shahed-type UAVs were all spotted over the Russian capital, all heading to the Moscow Oil Refinery on official business matters. https://t.co/y8HbuQy4NX pic.twitter.com/BTYusmlUI1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2026

Σε ένα ακόμη βίντεο, ένας ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος φαίνεται να αστοχεί και να πλήττει δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου στα περίχωρα της Μόσχας. Ειδικός οπλικών συστημάτων από το Stockholm International Peace Research Institute χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ρωσικό αυτογκόλ», το οποίο κατέληξε σε τεράστιο σύννεφο καπνού και στην εκτόξευση του άνω τμήματος της δεξαμενής στον αέρα.

Ukrainian drones successfully struck Russia’s Moscow oil refinery this morning, setting the facility ablaze. Although Russian air defenses shot down several incoming drones, multiple drones appear to have penetrated the defenses and reached their target. pic.twitter.com/710HILCuAb — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Η επίθεση της Πέμπτης στη Μόσχα – η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας – αποτέλεσε ακόμη ένα παράδειγμα της επιτυχίας της ουκρανικής στρατηγικής να υπερφορτώνει και να εξαντλεί τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας μέσω μαζικών επιθέσεων με drones.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

«Η Ρωσία έχει ιστορικό χρήσης παλαιότερων συστημάτων που δεν είναι απολύτως αξιόπιστα», δήλωσε ο Markus Schiller, ανώτερος ερευνητής στο SIPRI, αναφερόμενος στην αποσπασματική αντίδραση της Μόσχας. Αντίθετα, η Ουκρανία βελτιώνει συνεχώς τις επιθετικές της δυνατότητες εδώ και χρόνια.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Η Ουκρανία έχει εντείνει από το 2024 τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Πρόσφατα κατάφερε να διαπεράσει τις άμυνες της Αγίας Πετρούπολης, ενώ έχει επανειλημμένα πλήξει και τη Μόσχα, μεταφέροντας τον πόλεμο στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας.

«Το βίντεο που δείχνει τη χρήση φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο αποκαλύπτει μια βιαστική, πρόχειρη και, ειλικρινά, αντιεπαγγελματική αντίδραση», δήλωσε ο Stu Ray, ανώτερος αναλυτής της McKenzie Intelligence Services.

Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, η Ρωσία είχε συγκεντρώσει τα περισσότερα αντιαεροπορικά της συστήματα στα σύνορα με την Ουκρανία και κοντά στη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές που είχαν μιλήσει στο CNN. Ωστόσο, η στρατηγική του Κιέβου βασίστηκε στο να πλήττει πολλαπλούς στόχους τόσο στις κατεχόμενες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας όσο και στο εσωτερικό της Ρωσίας, αναγκάζοντας τη Μόσχα να διασπείρει τα μέσα αεράμυνας σε πολύ μεγαλύτερη έκταση.

Παράλληλα, η Ουκρανία στοχεύει εδώ και χρόνια τους ίδιους τους εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων καθώς και τα ραντάρ εντοπισμού, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας. Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν καταστρέψει 166 ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα μόνο από τις αρχές του έτους και περισσότερα από 1.432 από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Επιπλέον, τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας δεν σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίζουν μαζικές επιθέσεις drones. Δημιουργήθηκαν κυρίως για την κατάρριψη συμβατικών στρατιωτικών αεροσκαφών, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων cruise, σύμφωνα με τον Thomas Withington, ερευνητή στρατιωτικών επιστημών στο Royal United Services Institute του Λονδίνου.

«Η ρωσική αεράμυνα απλώς δεν είναι κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό. Είναι πλέον ξεκάθαρο», δήλωσε στο CNN. «Δεν διαθέτει τα μέσα για να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτού του είδους τις επιθέσεις και, χωρίς μια ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος αεράμυνας, αυτό δύσκολα θα αλλάξει».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διεθνείς κυρώσεις δυσκολεύουν τη Μόσχα να αποκτήσει την τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων συστημάτων ικανών να αντιμετωπίσουν τέτοιες επιθέσεις. «Ακόμη κι αν αυξηθεί η παραγωγή, θα πρόκειται για περισσότερα συστήματα πυραύλων που δεν κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους», είπε.

Η αυξανόμενη απειλή των drones ανάγκασε το Κρεμλίνο να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία τον Μάιο, χωρίς την παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απέδωσε την απόφαση στην «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση», ενώ η Μόσχα επιδίωξε και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Παρά τα προβλήματα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ρωσική αεράμυνα εξακολουθεί να καταρρίπτει μεγάλο ποσοστό των ουκρανικών drones. Την Παρασκευή το πρωί, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 216 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, Robert Brovdi, ανέφερε ότι στα μέσα Μαΐου η Μόσχα διέθετε ακόμη περισσότερους από 100 εκτοξευτές αεράμυνας και πάνω από 50 κινητά αντιαεροπορικά συστήματα Pantsir.

Ωστόσο, όταν η Ουκρανία εκτοξεύει πάνω από 100 drones σε μία μόνο επίθεση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ορισμένα θα καταφέρουν να περάσουν μέσα από την άμυνα, ακόμη και αν αυτή παραμένει ισχυρή.

Τα σύγχρονα drones έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν σε σχέση με μεγαλύτερους πυραύλους ή αεροσκάφη. «Μπορεί να εμφανίζονται στα ραντάρ, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον απλό εντοπισμό ενός στόχου και στην απόκτηση μιας αξιόπιστης εικόνας παρακολούθησής του», εξήγησε ο Withington. Επιπλέον, η αντιμετώπιση εκατοντάδων drones που προσεγγίζουν από διαφορετικές κατευθύνσεις απαιτεί εξαιρετικό συντονισμό των ολοκληρωμένων συστημάτων αεράμυνας της Ρωσίας, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν λειτουργεί σωστά».

Οι συνεχείς μαζικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς έχουν οδηγήσει σε εικασίες ότι η Ρωσία ίσως αρχίζει να αντιμετωπίζει και ελλείψεις σε αντιαεροπορικά πυρομαχικά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς το πραγματικό μέγεθος των αποθεμάτων, καθώς πρόκειται για αυστηρά απόρρητες πληροφορίες. Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο τα αποθέματα να φθείρονται όσο οι ουκρανικές επιθέσεις παραμένουν συχνές και μεγάλης κλίμακας.

«Όσον αφορά τη συχνότητα και την ένταση των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον της Ρωσίας, όλες οι διαθέσιμες επιλογές για τη Μόσχα είναι κακές», κατέληξε ο Withington. «Πιθανότατα οι στρατιωτικοί αναζητούν απλώς ποια είναι η λιγότερο κακή λύση για να αντιμετωπίσουν αυτό που έχουν απέναντί τους».

Πηγή: skai.gr

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