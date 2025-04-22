Ρωσία: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αποθήκη πυρομαχικών της ρωσικής περιφέρειας Βλαντίμιρ (δυτικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Άμυνας που απέδωσε το περιστατικό σε πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας.

«Λόγω πυρκαγιάς στην περίμετρο στρατιωτικής βάσης στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκλήθηκε έκρηξη πυρομαχικών σε χώρο αποθήκευσης», αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Αβντίεφ ανέφερε σε δική του ανάρτηση πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Συμπλήρωσε πως για λόγους ασφαλείας, απομακρύνθηκαν περίπου 450 κάτοικοι κοινοτήτων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την στρατιωτική βάση, ενώ σήμανε συναγερμός στην ευρύτερη περιοχή του Κιρζάτς.

Η εισαγγελία της περιφέρειας ανέφερε πως η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μπάρσοβο, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό κατά τη στιγμή της έκρηξης.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, συγκροτήθηκε επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος και «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Πυρκαγιές και εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών είναι συχνές στη Ρωσία, συνήθως εξαιτίας μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας ή πεπαλαιωμένων αποθεμάτων στρατιωτικού υλικού και παραμελημένων εγκαταστάσεων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει κατά καιρούς την ευθύνη για πλήγματα σε αποθήκες πυρομαχικών στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.