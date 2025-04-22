Το χρέος της Βουλγαρίας στο 24,1% του ΑΕΠ, το 2024

Το δημόσιο χρέος της Βουλγαρίας ανήλθε το 2024 σε 48,846 δισεκατομμύρια λέβα ή στο 24,1% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το βουλγαρικό χρέος ανερχόταν το 2023 σε 42,383 δισεκ. λέβα, ποσό που αντιστοιχούσε το 23,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Το 2024 η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε έλλειμμα 6,158 δισεκ. λέβα ή 3% του ΑΕΠ και το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 5,277 δισεκ. λέβα ή 2,6% του ΑΕΠ. Αντιστοίχως, το έλλειμμα του 2023 ήταν 3,454 δισεκ. λέβα ή 1,9% του ΑΕΠ και 3,375 δισεκ. λέβα ή 1,8% του ΑΕΠ για τους δύο τομείς.

Έλλειμμα 810 εκατ. λέβα κατέγραψαν για το 2024 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ανέφεραν έλλειμμα 71 εκατ. λέβα. Συγκριτικά, το 2023 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέγραψαν έλλειμμα 201 εκατ. λέβα, ενώ οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν πλεόνασμα 121 εκατομμυρίων λέβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

