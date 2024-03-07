Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες απέτρεψαν επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε συναγωγή της Μόσχας (βίντεο)

Οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ κατά την προσπάθεια της σύλληψης τους και «εξουδετερώθηκαν από ανταποδοτικά πυρά» ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας 

rossia

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σήμερα μια επίθεση σε συναγωγή της Μόσχας την οποία είχε σχεδιάσει ένας πυρήνας του Ισλαμικού Κράτους , μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ κατά την προσπάθεια της σύλληψης τους και «εξουδετερώθηκαν από ανταποδοτικά πυρά», ανέφερε η FSB.

Η FSB ανέφερε ότι τα μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν «να πραγματοποιήσουν μια τρομοκρατική δράση εναντίον ενός από τους ιουδαϊκούς θρησκευτικούς θεσμούς στην Μόσχα», μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ισλαμικό Κράτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark