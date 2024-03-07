Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σήμερα μια επίθεση σε συναγωγή της Μόσχας την οποία είχε σχεδιάσει ένας πυρήνας του Ισλαμικού Κράτους , μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ κατά την προσπάθεια της σύλληψης τους και «εξουδετερώθηκαν από ανταποδοτικά πυρά», ανέφερε η FSB.

❗🇷🇺⚔️🏴‍☠️ - Officials of the Russian FSB in the Kaluga region neutralized a cell of the Islamic State terrorist group, whose members were preparing an armed attack on a synagogue in Moscow.



During the arrest, the terrorists resisted and were eliminated. pic.twitter.com/I1LGq3LFMc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 7, 2024

Η FSB ανέφερε ότι τα μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν «να πραγματοποιήσουν μια τρομοκρατική δράση εναντίον ενός από τους ιουδαϊκούς θρησκευτικούς θεσμούς στην Μόσχα», μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

