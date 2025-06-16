Στάρμερ: «Πολύ σύντομα» η ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Βρετανίας

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ αναμένεται να οριστικοποιήσουν «πολύ σύντομα» την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενόψει της συνάντησής του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά.

Ο Τραμπ πρόκειται να υπογράψει διακήρυξη σχετικά με τους όρους της συμφωνίας που αφορά τις εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου, αιθανόλης, αυτοκινήτων και βοείου κρέατος, ανέφεραν τρεις καλά πληροφορημένες πηγές νωρίτερα σήμερα. Δεν είχε διευκρινιστεί ωστόσο εάν η υπογραφή της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ θα γινόταν μετά τη συνάντησή του με τον βρετανό πρωθυπουργό.

«Σίγουρα θα δω τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα και θα συζητήσω μαζί του για την εμπορική συμφωνία μας», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου της G7. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που επιτύχαμε αυτήν την εμπορική συμφωνία. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της εφαρμογής της και αναμένω να οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα», συμπλήρωσε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε συμφωνία για χαμηλότερους δασμούς με την κυβέρνηση Τραμπ. Η Ουάσινγκτον συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, χάλυβα και αλουμινίου από τη Βρετανία, ενώ το Λονδίνο συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος και αιθανόλης από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει καθυστερήσει, καθώς εκκρεμεί η διευθέτηση ορισμένων λεπτομερειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

