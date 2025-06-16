Νέα διαπραγμάτευση με το Ιράν θα επιχειρήσουν Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ από Κύπρο

Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα επιχειρήσουν από κοινού η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την Κύπρο, όπου συναντήθηκε νωρίτερα απόψε με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο. Ο κ. Βάντεφουλ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με την προσφορά διαμεσολάβησης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και υπέδειξε αντιθέτως την Κύπρο ως έναν πιθανό κατάλληλο διαμεσολαβητή.

«Θα καταστήσουμε για άλλη μία φορά ξεκάθαρη τη θέση μας, ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια διευθέτηση και να αποφύγουμε περαιτέρω στρατιωτικές συγκρούσεις, εφόσον το Ιράν είναι πλήρως διατεθειμένο να απόσχει από τη χρήση πυρηνικής τεχνολογίας για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να αντιληφθεί τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. «Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει πλέον καμία πολιτική δικαιολογία για το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, το οποίο επανεκτιμήθηκε πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιράν από την Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων θα περιθωριοποιούσε περαιτέρω τη χώρα.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε ότι γνωρίζει πολλούς άλλους «καλούς ανθρώπους» και κράτη τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν αξιόπιστα έναν τέτοιο ρόλο - «και κυρίως η Κύπρος», τόνισε, για να προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπων ή κρατών πρόθυμων να μεσολαβήσουν, αλλά μάλλον έλλειψη προθυμίας και από τις δύο πλευρές να επιδιώξουν διαπραγματεύσεις τώρα». Ο κ. Βάντεφουλ απηύθυνε επίσης εκ νέου έκκληση, «ειδικά στην Τεχεράνη», να στείλει ένα σαφές μήνυμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.