Iσραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Έχουμε πλήρη έλεγχο εναερίου χώρου της Τεχεράνης

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, ενημέρωσε εκ νέου τους ανταποκριτές του ΟΗΕ εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης με το Ιράν

Ο κ. Ντανόν κατηγόρησε το Ιράν "ότι επιτέθηκε μαζικά στον άμαχο πληθυσμό του Ισραήλ και υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές ενέργειες της χώρας του ως αμυντικές και ηθικά θεμιτές".

Ξεκίνησε σκιαγραφώντας την κλίμακα και τη σοβαρότητα της ιρανικής επίθεσης.

«Τις τελευταίες 48 ώρες, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από χίλιους πυραύλους και drones εναντίον Ισραηλινών πολιτών», ανέφερε. Τόνισε ότι «στόχευσαν κάθε μεγάλο πληθυσμιακό κέντρο στον βορρά, το κέντρο και τον νότο του Ισραήλ, όπως η Χάιφα, το Τελ Αβίβ, η Ιερουσαλήμ και η Μπατ Γιαμ.»

Υπογραμμίζοντας το ανθρώπινο κόστος, δήλωσε ότι «μόνο το βράδυ του Σαββάτου, 10 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ανάμεσά τους πέντε Ουκρανοί υπήκοοι που επισκέπτονταν το Ισραήλ». Αναφέρθηκε ειδικά σε πλήγμα που δέχτηκε πολυκατοικία στη Μπατ Γιαμ. «Το κτήριο αυτό επλήγη από πύραυλο. Επτά άμαχοι σκοτώθηκαν, δύο από αυτούς ήταν παιδιά», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, οι απώλειες αυξάνονται ραγδαία. «Οι επιθέσεις τους εναντίον των πολιτών μας έχουν προκαλέσει 23 νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες. Χθες το βράδυ, άλλοι οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν και σχεδόν 300 τραυματίστηκαν». Παρόμοιες εικόνες σημείωσε ότι παρατηρήθηκαν και στις πόλεις Μπνέι Μπρακ, Χάιφα και Πετάχ Τίκβα.

Ο Ισραηλινός πρέσβης ανέφερε ότι «ο στόχος του Ιράν είναι να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους. Δεν το κρύβουν, καυχιούνται γι' αυτό», σημείωσε και τόνισε τη διαχωριστική γραμμή με το Ισραήλ: «Αυτό είναι ηθικό όριο ανάμεσά μας. Το Ιράν στοχεύει παιδιά με πυραύλους, ενώ εμείς στοχεύουμε τη μηχανή τρόμου του καθεστώτος», ανέφερε.

Υπερασπίστηκε εκ νέου την επιχείρηση «Λιοντάρι που ξυπνά» ως απαραίτητη προληπτική ενέργεια.

«Πριν εξαπολύσουμε την επιχείρησή μας εντοπίσαμε σαφείς αποδείξεις ότι το ιρανικό καθεστώς προετοίμαζε πόλεμο εξόντωσης» ανέφερε και προειδοποίησε ότι «ήθελαν να εξαφανίσουν το Ισραήλ από τον χάρτη. Ήθελαν κάτι χειρότερο κι από την 7η Οκτωβρίου».

«Τους σταματήσαμε και θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ», τόνισε.

Ύστερα παρουσίασε τους στόχους της επιχείρησης. «Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τον στόχο της επιχείρησης "Λιοντάρι που ξυπνά": να αποδομήσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα, να εξαλείψουμε την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων τους και να εξουδετερώσουμε το μεγάλο σχέδιο εξόντωσης του Ιράν».

Ακολούθως, απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα.

«Σύντομα η Γενική Συνέλευση θα επανέλθει στο θέμα των κυρώσεων και έρχομαι με ένα σαφές μήνυμα: Επιβάλετε κυρώσεις στο Ιράν, απομονώστε το καθεστώς του, κόψτε τις πηγές ζωής του. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βρει το θάρρος», ανέφερε.

Κλείνοντας τόνισε «πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν τώρα. Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για θανάτους Ιρανών αμάχων από ισραηλινές επιδρομές, ο κ. Ντάνον απάντησε: «Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες αμάχων. Οι στόχοι μας σχετίζονται με το καθεστώς. Κι αν υπάρξουν απώλειες αμάχων, λυπούμαστε για αυτό». Επέμεινε ότι μετράει η πρόθεση.

«Το Ιράν κάνει το αντίθετο. Εκτοξεύουν αυτούς τους βαλλιστικούς πυραύλους μέσα στις πόλεις», είπε. Διευκρίνισε ότι η τακτική του Ιράν έχει αλλάξει. «Την προηγούμενη φορά στόχευαν στρατιωτικές βάσεις. Αυτή τη φορά στοχεύουν πόλεις», ανέφερε.

Ο κ. Ντανόν ανέφερε επίσης ότι δίνονται προειδοποιήσεις στους πολίτες. «Αν μπορούμε να προειδοποιήσουμε αμάχους να μετακινηθούν από τις περιοχές, το κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα κατά του ιρανικού λαού», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «παροσευχόμαστε για τον ιρανικό λαό. Τον νοιαζόμαστε. Γνωρίζουμε ότι καταπιέζεται από αυτό το καθεστώς και ελπίζουμε να έρθει η μέρα που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε όπως πριν από 46 χρόνια».

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Ραφαέλ Γκρόσι (ΔΟΑΕ) ότι η υπόγεια εγκατάσταση στο Νατάνζ δεν επλήγη, απάντησε ότι δεν θα υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, «αλλά (τα πλήγματα) έχουν καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα (του Ιράν) τις τελευταίες ημέρες και θα συνεχιστούν. Δεν θα είναι μια σύντομη επιχείρηση».

Για την ισραηλινή επίθεση στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό του Ιράν, που επέκρινε ο ΟΗΕ, ο Ντανόν ανέφερε ότι «Στοχεύουν υποδομές που εξυπηρετούν τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όποιος συνεργάζεται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς πρέπει να γνωρίζει ότι έχουμε εξαιρετικές πληροφορίες» και πρόσθεσε ότι «έχουν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης».

Σε ερώτηση για το αν το Ισραήλ σκοπεύει να ζητήσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κ. Ντανόν απάντησε ότι «θα το εξετάσουν σοβαρά. Δεν το έχουν ζητήσει ακόμα, αλλά είναι πιθανό λόγω των επιθέσεων σε αστικά κέντρα».

Όταν ρωτήθηκε αν ισχύει ότι υπάρχει ισραηλινό σχέδιο εξόντωσης του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, απέφυγε να απαντήσει άμεσα και είπε ότι δεν θα αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τους στόχους.

Σε ερώτηση για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ, είπε ότι «αυτό είναι ερώτημα για τις ΗΠΑ».

«Βλέπετε όμως τα συνθήματα στην Τεχεράνη: δεν είναι μόνο ‘Θάνατος στο Ισραήλ', είναι και ‘Θάνατος στην Αμερική», σημείωσε. Υπενθύμισε ότι το Ιράν αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην τελευταία ερώτηση, σχετικά με δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ για ειρήνη, ερωτήθηκε τι θα έκανε το Ισραήλ. Ο κ. Ντανόν απάντησε ότι «Πρέπει να δούμε τις πράξεις του ιρανικού καθεστώτος. Το να λένε κάτι δεν φτάνει. Είναι δάσκαλοι της εξαπάτησης. Αν πραγματικά εννοούν ότι θα εγκαταλείψουν τη μηχανή τρόμου και καταστροφής, τότε υπάρχει χώρος για διάλογο. Αν προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, δεν είμαστε εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

