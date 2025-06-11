Ρωσία: Θέλει να ανακηρύξει το λογότυπο της Renault «φασιστικό σύμβολο»

«Διαμάντι» όπως... σβάστικα. Ο λόγος για το λογότυπο της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault που η Μόσχα εξετάζει να ανακηρύξει «φασιστικό σύμβολο».

Η κίνηση αυτή έγινε μερικά εικοσιτετράωρα αφότου ανακοινώθηκε ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια αμυντική εταιρεία για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην Ουκρανία.

Μετά την ανακοίνωση ότι η Renault επρόκειτο να συνεργαστεί με μια γαλλική αμυντική εταιρεία για την κατασκευή drones στην Ουκρανία, ένα μέλος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας υπέβαλε πρόταση για την ανακήρυξη του λογότυπου της εταιρείας ως φασιστικού συμβόλου.

Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε λίγο μετά την 28η συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας «Ramstein» στις 4 Ιουνίου την πιθανότητα μιας νέας συνεργασίας μεταξύ μιας γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και μιας γαλλικής μικρομεσαίας αμυντικής εταιρείας για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε ως «win-win συνεργασία».

Ο Λεκορνί αρνήθηκε να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες εταιρείες, αλλά την Κυριακή ανακοινώθηκε ότι ο κατασκευαστής αυτοκινήτων ήταν πράγματι η Renault, αν και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το σχέδιο βρισκόταν ακόμη υπό συζήτηση και δεν είχε υπογραφεί τίποτα.

Παρ' όλα αυτά, το ρωσικό Ria Novosti ανέφερε την Τρίτη ότι ο Μιχαήλ Σερεμέτ, βουλευτής από την προσαρτημένη Κριμαία και μέλος της Επιτροπής Ασφαλείας της Ρωσίας, ζήτησε να χαρακτηριστεί το λογότυπο της Renault ως φασιστικό σύμβολο, επειδή, όπως το έθεσε, η διοίκηση της εταιρείας «δεν μπορεί παρά να γνωρίζει ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν σκόπιμα τα drones τους για να επιτίθενται σε αμάχους και να σκοτώνουν αμάχους σε ρωσικές περιοχές».

Το Nexta TV δήλωσε στο X την Τρίτη ότι εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο του Σερεμέτ, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Renault θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή να κατασχεθούν τα οχήματά τους επειδή εμφανίζουν το απαγορευμένο σύμβολο και όλα τα αυτοκίνητα Renault θα μπορούσαν να απαγορευτούν από χρήση σε όλη τη Ρωσία.

Η Renault αποσύρθηκε επίσημα από τη Ρωσία τον Μάιο του 2022, ανακοινώνοντας την πώληση του μεριδίου της στην θυγατρική της AvtoVAZ σε μια ρωσικής ιδιοκτησίας οντότητα για ένα συμβολικό ρούβλι, διατηρώντας παράλληλα την επιλογή να επαναγοράσει το μερίδιό της εντός έξι ετών.

Πηγή: skai.gr

