Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ μείωσε κατά το ήμισυ το αίτημά της προς το Κογκρέσο για τα F-35, σε μεγάλο πλήγμα στην Lockheed Martin, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ένα έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας για το αίτημα προμήθειας που στάλθηκε στο Καπιτώλιο αυτή την εβδομάδα ζητά 24 αεροσκάφη, από 48 πέρυσι.

Η προτεινόμενη περικοπή είναι σημαντική επειδή η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος πελάτης για το μεγαλύτερο πρόγραμμα όπλων στον κόσμο. Η μείωση του αιτήματος για το F-35 αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία αναθεωρεί τη χρηματοδότησή της για το 2026 προκειμένου να συμμορφωθεί με το σχέδιο του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για τη μείωση των προβλεπόμενων στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ κατά 8% κατά την επόμενη πενταετία.

Το αίτημα θα μπορούσε να υποστεί αλλαγές καθώς θα περάσει από το Κογκρέσο. Η Lockheed Martin έχει πολλούς υποστηρικτές στο Κογκρέσο, οι οποίοι μπορεί να είναι σε θέση να αλλάξουν τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα των F-35.

Τα επανδρωμένα αεροσκάφη δεν ήταν μεταξύ των 17 τομέων που ο Χέγκσεθ προστάτευσε από τις περικοπές τον Φεβρουάριο. Ένας τομέας που προστάτευσε ήταν το νεότερο πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει τώρα να ζητήσει 3,5 δισ. δολάρια για τα F-35.

Πηγή: skai.gr

