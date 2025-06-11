Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι θέλει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία «τους επόμενους μήνες», αν δεν υπάρξει πρόοδος για κοινά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, μετά τη δολοφονία μιας επιστάτριας σε λύκειο το πρωί της ίδιας ημέρας.

Η Ελλάδα, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Ισπανίας, ηγείται των προσπαθειών να πείσει τους εταίρους στην ΕΕ να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο που οι έφηβοι μπορούν να περνούν στο διαδίκτυο, σημειώνει το Politico. Όμως ο Μακρόν, μιλώντας στον γαλλικό λαό μετά τη δολοφονία μιας επιστάτριας σε λύκειο το πρωί της Τρίτης, θέλει να κινηθεί ταχύτερα.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβασή τους στην πορνογραφία.

Απαγόρευση πώλησης μαχαιριών

Ανακοίνωσε επίσης ότι η επαλήθευση της ηλικίας θα επιβληθεί σύντομα στη Γαλλία στους ιστότοπους που πωλούν μαχαίρια στο διαδίκτυο, παρόμοια με τα μέτρα που ισχύουν σήμερα για τους πορνογραφικούς ιστότοπους.

«Ένας 15χρονος δεν θα μπορεί πλέον να αγοράζει μαχαίρι στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλουμε μαζικές οικονομικές κυρώσεις και απαγορεύσεις», υποσχέθηκε. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είχε ανακοινώσει ότι ήθελε να λάβει γρήγορα μέτρα για την απαγόρευση της πώλησης μαχαιριών σε ανηλίκους.

Αργότερα το βράδυ, με ανάρτηση στο Χ, ο Μακρόν δήλωσε: «Απαγορεύω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν την ηλικία. Ας το κάνουμε».

Οι γαλλικές αρχές προχωρούν ήδη σε προσπάθειες να αναγκάσουν ορισμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης - μεταξύ των οποίων το X, το Reddit, το Bluesky και το Mastodon - να εισαγάγουν επαλήθευση της ηλικίας, χαρακτηρίζοντάς τους ως πορνογραφικούς ιστότοπους.

Τα γαλλικά μέτρα που υποχρεώνουν τους ιστότοπους πορνό να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους τέθηκαν σε ισχύ στις 7 Ιουνίου, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος ιστότοπος πορνό στον κόσμο, το Pornhub, να σταματήσει τη λειτουργία του στη Γαλλία. Η ζήτηση για υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να ξεγελούν τους ιστότοπους ώστε να νομίζουν ότι βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία, αυξήθηκε αμέσως.

Νομικά δύσκολη διαδικασία

Αλλά οι προσπάθειες στη Γαλλία να χαρακτηριστούν επίσημα οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ως πορνογραφικοί θα μπορούσαν να είναι νομικά δύσκολες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ να ρυθμίζει τις «Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες» (VLOP) όπως το X. Η DSA δίνει στις VLOP κάποια διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης συστημικών κινδύνων, όπως η έκθεση ανηλίκων σε περιεχόμενο για ενήλικες ή η διάδοση παράνομου περιεχομένου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρυθμιστικές αρχές κυνηγούν το X επειδή επιτρέπει πορνό στην πλατφόρμα. Η Τανζανία μπλόκαρε πρόσφατα τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λόγω της παρουσίας πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ πέρυσι η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης του Βελγίου εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Μασκ είχε μετατρέψει το X σε πορνογραφικό ιστότοπο.

Η κυβέρνηση Μακρόν, που στο παρελθόν ήταν σύμμαχος της «Μεγάλης Τεχνολογίας», έχει τα τελευταία χρόνια προχωρήσει σε αυστηρότερη ρύθμιση των εφαρμογών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την προσπάθειά της να καθιερώσει πανευρωπαϊκά χαμηλότερο όριο ηλικίας 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κερδίζει έδαφος στις Βρυξέλλες.

Αλλά στην άμεση απουσία δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από πλατφόρμες με περιεχόμενο για ενήλικες, η Γαλλία ακολουθεί το δικό της δρόμο. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ανάμεικτα.

Ενώ ορισμένες ιστοσελίδες πορνό έχουν συμμορφωθεί, άλλες, όπως οι xHamster, XVideos ή XNXX, αρνήθηκαν να το πράξουν και θα μπορούσαν να δουν κυρώσεις από τη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Γαλλίας, Arcom, την Τετάρτη.

Ο αναμφισβήτητα μεγαλύτερος παίκτης στο χώρο του περιεχομένου ενηλίκων, η Aylo Freesites, επέλεξε την περασμένη εβδομάδα να αποκλείσει την πρόσβαση στο περιεχόμενό της στη Γαλλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας. Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν τα Pornhub, Redtube και YouPorn, υποστήριξε ότι οι νέοι κανόνες ήταν «επικίνδυνοι» και «δυνητικά παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή».

Η θέση της Κομισιόν

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τη δική της λύση για την επαλήθευση της ηλικίας, με τη Γαλλία να είναι μία από τις πέντε χώρες που θα τη δοκιμάσουν. Η Επιτροπή ξεκίνησε ξεχωριστά έρευνες DSA σε μεγάλες πλατφόρμες πορνό όπως το Pornhub για την επαλήθευση της ηλικίας.

Ο Thomas Regnier, εκπρόσωπος της Επιτροπής, δήλωσε ότι αρκετές διατάξεις του DSA εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή και υποχρεώνουν το X να λάβει «κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου - μεταξύ άλλων και για το πορνογραφικό περιεχόμενο».

«Φυσικά παρακολουθούμε προσεκτικά τη συμμόρφωση του X με την DSA», δήλωσε ο Regnier.

Η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2023 άνοιξε έρευνα για το κατά πόσον το X παραβιάζει την DSA, αλλά οι διατάξεις σχετικά με την προστασία των ανηλίκων δεν έχουν προσδιοριστεί ρητά, σε αντίθεση με τις έρευνες για τις Meta και TikTok. Το 2024 η Επιτροπή κατηγόρησε την X για παραβίαση των κανόνων σε διάφορες περιπτώσεις.

Το X, το Reddit και το BlueSky δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό αυτής της ιστορίας. Το X αναφέρει ότι οι χρήστες κάτω των 18 ετών ή όσοι δεν έχουν ημερομηνία γέννησης στο προφίλ τους δεν μπορούν να δουν πορνογραφικό περιεχόμενο.

