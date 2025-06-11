Αυστρία: Πένθος μετά την πολύνεκρη επίθεση στο σχολείο

Η Αυστρία πενθεί μετά την αποτρόπαιη επίθεση με πυροβολισμούς στο λύκειο BORG στο Γκρατς που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 π.μ. (11 π.μ. ώρα Ελλάδας) της Τρίτης. Μεταξύ των έντεκα νεκρών ήταν ο 21χρονος δράστης, Άρτουρ Α., πρώην μαθητής του λυκείου. Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στις επιμνημόσυνες δεήσεις το βράδυ της Τρίτης.

Έξι γυναίκες και τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στην επίθεση, και μια τέταρτη γυναίκα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ανέφερε ότι επτά από τους νεκρούς ήταν μαθητές.

Εκτός από τους έντεκα νεκρούς, δώδεκα άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εννέα από τους οποίους σοβαρά. Ένα άλλο άτομο εξακολουθούσε να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Τρίτης.

Πρόκειται για τη χειρότερη επίθεση σε σχολείο στην ιστορία της αυστριακής δημοκρατίας αναφέρει η εφημερίδα Krone.

Οι αυστριακές αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα και οι δημόσιοι εορτασμοί ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Mourners light candles at a memorial for victims in Graz, Austria, where a former pupil killed 10 people and himself in the country’s deadliest school shooting in modern history https://t.co/LrbMdVWkL7 pic.twitter.com/2BA6oJG17v — Reuters (@Reuters) June 11, 2025

O 21χρονος άνοιξε πυρ με πιστόλι και κυνηγετικό όπλο σε δύο αίθουσες διδασκαλίας και σε αρκετούς ορόφους του λυκείου. Δεν ήταν γνωστός στις αρχές.

Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε μια σχολική τουαλέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Krone, ένα σημείωμα αυτοκτονίας ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι στην περιοχή του Γκρατς. Σύμφωνα με την επιστολή και τις έρευνες μεταξύ φίλων του, είχε αποτύχει στις εξετάσεις και έψαχνε κάποιον να κατηγορήσει. Πιθανότατα επρόκειτο για πράξη εκδίκησης.

The mother of a schoolgirl survivor of the deadly Graz school shooting cradled her head as she told CGTN what her daughter witnessed. Veronika said her daughter saw the body of her friend on the floor as she ran from the scene of the attack in which 10 people were shot dead.… pic.twitter.com/yLER86S9AA — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 10, 2025

Μια βόμβα-σωλήνας βρέθηκε επίσης στο σπίτι του δράστη - αλλά δεν λειτουργούσε. Έστειλε επίσης ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο στη μητέρα του.

Η πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης προήλθε από έναν γείτονα το πρωί της Τρίτης. Ο γείτονας ανέφερε στην αστυνομία ότι ακούγονταν πυροβολισμοί και κραυγές από το σχολικό κτίριο. Λίγο αργότερα, στο σημείο έσπευσαν η Cobra, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Στο σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στο σπίτι του δράστη στην περιοχή Γκρατς-Ούμγκεμπουνγκ, ο Άρτουρ Α. έγραψε ότι ένιωθε θύμα εκφοβισμού. Λίγο μετά την επίθεση, ο εκφοβισμός συζητούνταν ήδη σε κύκλους των οικείων του ως πιθανό κίνητρο.

A former pupil killed nine people and then himself at a secondary school in the southern Austrian city of Graz in the worst school shooting in the country's modern history https://t.co/wL5JA0Itr9 pic.twitter.com/wkLqX9JQMN — Reuters (@Reuters) June 10, 2025

