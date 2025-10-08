Υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει αμέσως πυρηνική δοκιμή, αν το πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εργαστεί για να προετοιμάσουν την υποδομή δοκιμών τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή, αν το πράξει και άλλη πυρηνική δύναμη, αφού ανέφερε ότι η Μόσχα είχε δει ενδείξεις ότι μια χώρα ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τέτοιες δοκιμές, σημειώνει το Reuters.

Το RIA ανέφερε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε παρατηρήσει ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν εδώ και καιρό για να προετοιμάσουν τη δική τους υποδομή δοκιμών.

Αν οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν μια δοκιμή, ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα ακολουθούσε γρήγορα το παράδειγμά τους.

