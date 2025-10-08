Μία έρευνα Βρετανών και Νορβηγών επιστημόνων για την επιβίωση του λαού στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ ΟΥν δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Biological Conservation και κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Οι λιμοκτονούντες Βορειοκορεάτες αναγκάζονται να κυνηγούν, να πουλάνε και να τρώνε από ασβούς μέχρι σπάνιες τίγρεις για να επιβιώσουν, ενώ οι «μαυραγορίτες» συνεργάζονται με αξιωματούχους του καθεστώτος για να εμπορεύονται την άγρια ζωή.

Στα ζώα περιλαμβάνονται η απειλούμενη σιβηρική τίγρη, η λεοπάρδαλη Αμούρ, αρκούδες, ελάφια και ένα πλάσμα που μοιάζει με κατσίκα και ονομάζεται γοράλ με τη μακριά ουρά.

Όλα αυτά τα ζώα είτε κυνηγιούνται και τρώγονται, είτε εμπορεύονται για δέρματα, όργανα, οστά, πόδια και χολή, που χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές θεραπείες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε θηλαστικό ζώο μεγαλύτερο από περίπου 500 γραμμάρια στη Βόρεια Κορέα έχει γίνει στόχος θήρας, είτε για τροφή, είτε ως πρώτες ύλες παραδοσιακών φαρμάκων, είτε για εμπόριο γούνας και άλλων προϊόντων.

«Σχεδόν κάθε είδος θηλαστικού στη Βόρεια Κορέα, μεγαλύτερο από έναν σκαντζόχοιρο, κυνηγιέται για καταναλωτική χρήση ή εμπόριο» είπε χαρακτηριστικά ο Joshua Elves-Powell του University College London, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 42 Βορειοκορεάτες μεταξύ των οποίων πρώην κυνηγοί, καταναλωτές και έμποροι προϊόντων άγριας ζωής που διέφυγαν στη Νότια Κορέα ή τη Βρετανία.

Όλοι είπαν ότι ο σοβαρός λιμός της δεκαετίας του 1990 και οι ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα στη Βόρεια Κορέα, ανάγκασε τον κόσμο να κυνηγούν μόνοι τους για τροφή.



