Η γερμανική κυβέρνηση θα παραχωρήσει στην αστυνομία την εξουσία να καταρρίπτει παράνομα drones, όπως αυτά που έχουν διαταράξει τη λειτουργία αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη και τα οποία ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποδώσει σε έναν υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ο νέος νόμος, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη και αναμένεται να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο, εξουσιοδοτεί ρητά την αστυνομία να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Γερμανίας, σημειώνει το Reuters.

Ο νέος νόμος έρχεται μετά την εκτροπή ή ακύρωση δεκάδων πτήσεων την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να μείνουν εγκλωβισμένοι περισσότεροι από 10.000 επιβάτες, μετά την εμφάνιση παράνομων drones.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι μάλλον η Ρωσία βρίσκεται πίσω από πολλά από τα drones που πέταξαν πάνω από τη Γερμανία το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν οπλισμένο και μάλλον πραγματοποιούσαν αναγνωριστικές πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.