Τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη τα οποία χτυπήθηκαν από ουκρανικά drone σε ρωσική βάση την 1η Ιουνίου, υπέστησαν ζημιές αλλά δεν καταστράφηκαν και έτσι θα αποκατασταθούν, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έως και 20 πολεμικά αεροσκάφη χτυπήθηκαν και περίπου 10 καταστράφηκαν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, ένας αριθμός που είναι περίπου ο μισός από αυτόν που εκτιμά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλλά ο Ριάμπκοφ, ο οποίος επιβλέπει τη διπλωματία ελέγχου των εξοπλισμών, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι: «Ο εν λόγω εξοπλισμός, όπως δήλωσαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, δεν καταστράφηκε αλλά υπέστη ζημιές. Θα αποκατασταθεί».

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο γρήγορα η Ρωσία θα μπορούσε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο αεροσκάφος - αν το έκανε ποτέ - δεδομένης της πολυπλοκότητας της τεχνολογίας, της ηλικίας ορισμένων από τα αεροσκάφη της σοβιετικής εποχής και των δυτικών κυρώσεων που περιορίζουν τις ρωσικές εισαγωγές ευαίσθητων εξαρτημάτων.

Εμπορικές δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν μετά την επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος δείχνουν, όπως δήλωσαν ειδικοί στο Reuters, κατεστραμμένα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς Tu-22 Backfire, τα οποία η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει για να εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη ότι η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει στις επιθέσεις , δήλωσε ο Τραμπ .

Η Ρωσία διαθέτει έναν εκτιμώμενο στόλο 67 στρατηγικών βομβαρδιστικών, συμπεριλαμβανομένων 52 Tu-95, γνωστών ως Bear-H από το ΝΑΤΟ, και 15 Tu-160, γνωστών ως Blackjacks, εκ των οποίων περίπου 58 πιστεύεται ότι έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists .

Επιπλέον, διαθέτει 289 μη στρατηγικά μαχητικά και βομβαρδιστικά, συμπεριλαμβανομένων Tu-22, Su-24, Su-34 και MiG-31, σύμφωνα με το Bulletin. Η Ρωσία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποια αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές, αλλά δήλωσε ότι η Ουκρανία στόχευσε πέντε αεροπορικές βάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.