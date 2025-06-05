Μια τραγική υπόθεση δηλητηρίασης με θανατηφόρα μανιτάρια εξελίσσεται σε δικαστικό θρίλερ στην Αυστραλία, με την 50χρονη Έριν Πάτερσον να κατηγορείται για δολοφονία τριών μελών της οικογένειάς της και απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμη ενός ατόμου, σε δείπνο που διοργάνωσε τον Ιούλιο του 2023.

Η Πάτερσον αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει πως πρόκειται για τραγικό ατύχημα. Όμως, σύμφωνα με το BBC, οι εισαγγελικές αρχές ισχυρίζονται πως υπάρχουν αποδείξεις πρόθεσης, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες που τη δείχνουν να ζυγίζει άγρια μανιτάρια, πιθανότατα του είδους Amanita phalloides, γνωστά ως «death caps», που είναι θανατηφόρα ακόμα και σε μικρές ποσότητες.

Οι κατηγορίες και το χρονικό της υπόθεσης

Τρία άτομα —οι πεθεροί της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, και η αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον— πέθαναν λίγες ημέρες μετά από μεσημεριανό γεύμα στο σπίτι της Πάτερσον στην πολιτεία Βικτώρια.

Ο σύζυγος της Χέδερ, ιερέας Ίαν Γουίλκινσον, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και επέζησε ύστερα από πολλαπλές εβδομάδες σε τεχνητό κώμα.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν έξι εβδομάδες, με περισσότερους από 50 μάρτυρες κατηγορίας να έχουν ήδη καταθέσει. Τη Δευτέρα, η ίδια η Πάτερσον ανέβηκε στο βήμα της υπεράσπισης, δίνοντας τη δική της εκδοχή.

Κατά την εξέταση της, η Πάτερσον παραδέχθηκε ότι μάλλον εκείνη τράβηξε τις φωτογραφίες με τα μανιτάρια στη ζυγαριά, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν πίστευε ότι ήταν δηλητηριώδη.

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν πως είχε προηγουμένως πει ψέματα στην αστυνομία και σε γιατρούς, δηλώνοντας ότι δεν είχε μαζέψει άγρια μανιτάρια και δεν είχε αποξηραντή τροφίμων — κάτι που αργότερα παραδέχθηκε ως «πανικόβλητη αντίδραση».

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει την Πάτερσον να πετά τον αποξηραντή σε τοπική χωματερή την επόμενη ημέρα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο.

«Πήγατε εκεί για να καταστρέψετε στοιχεία», της είπε η εισαγγελέας Δρ Ρότζερς.

«Όχι», απάντησε η κατηγορούμενη.

Η πρόβα και τα… brownies

Κατά την απολογία της, η Πάτερσον ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε σκόνη αποξηραμένων μανιταριών σε πιάτα όπως μακαρονάδες, brownies και στιφάδα, ώστε να προσθέσει λαχανικά στα γεύματα των παιδιών της.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, υποστήριξαν ότι αυτό ήταν δοκιμή για το τελικό, φονικό γεύμα με beef Wellington.

Κατά την αντεξέταση, η Πάτερσον αρνήθηκε ότι σκόπιμα πρόσθεσε δηλητηριώδη μανιτάρια στο γεύμα, λέγοντας ότι ίσως κατά λάθος αναμίχθηκαν αποξηραμένα άγρια μανιτάρια με αγοραστά, που φυλάσσονταν στο ίδιο δοχείο.

Οι κατηγορίες περιπλέκονται περισσότερο με αναφορές ότι η Πάτερσον προσκάλεσε τα θύματα στο γεύμα με αφορμή μια δήθεν διάγνωση καρκίνου.

Η ίδια παραδέχθηκε πως δεν είχε πει την αλήθεια στους συγγενείς της, επειδή «ήθελε να νιώσει αγάπη και φροντίδα».

Η εισαγγελέας, απευθυνόμενη στην κατηγορούμενη, δήλωσε:

«Πιστεύατε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να δώσετε εξηγήσεις για το ψέμα σας, γιατί οι καλεσμένοι σας δεν θα επιβίωναν.»

Η Πάτερσον απάντησε πως «αυτό δεν είναι αλήθεια.»

Η δίκη, που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην Αυστραλία αλλά και διεθνώς, θα συνεχιστεί την Παρασκευή με την συνέχιση της αντεξέτασης της Πάτερσον.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας τροφίμων, αλλά και το ηθικό βάρος της πρόθεσης σε περιπτώσεις δηλητηρίασης. Προς το παρόν, η δικαστική κρίση παραμένει ανοιχτή.

