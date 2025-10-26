Μαστίγιο και καρότο... Μετά τις δοκιμές «ανίκητου» νέου ρωσικού πυρηνικού πυραύλου, το Κρεμλίνο εξαπολύει στο Κίεβο και στη Δύση απειλές για «σκληρή απάντηση» αν χτυπηθεί βαθιά στο έδαφός της. Ταυτόχρονα, όμως, απευθυνόμενο στην Ουάσινγκτον, ισχυρίζεται ότι επιθυμεί λύση στον πόλεμο, και σύνοδο κορυφής σύντομα.

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν σκληρά στις προσπάθειες να χτυπήσουν τη Ρωσία βαθιά μέσα στο έδαφός της», διεμήνυσε την Κυριακή ο Ντμίτρι Πεσκόφ, στη σκιά των επίμονων σεναρίων για πυραύλους Tomahawk και την άρση βασικού περιορισμού στους πυραύλους Storm Shadow.

«Ο πρόεδρος Πούτιν εκτιμά την επιθυμία του πρόεδρου Τραμπ για επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσα σε μια νύχτα» δήλωσε πάντως.

Ο Ρώσος αξιωματούχος συνέχισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πρώτος είπε ότι δεν υπάρχει νόημα για διάσκεψη στην Ουγγαρία, και ο Πούτιν συμφώνησε» είπε.



«Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της Συνόδου Πούτιν – Τραμπ, υπάρχει κατανόηση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ ότι θα ήταν καλό να μην την καθυστερήσουμε» σχολίασε ο Πεσκόφ.

Σχολίασε επίσης τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, Lukoil και Rosneft, αποκαλώντας τες «εχθρικό βήμα», αλλά είπε πως η Ρωσία επιδιώκει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Παρά τις ποικίλες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά μας είναι να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ», διευκρίνισε.

«Βέβαια, οι ενέργειες που ελήφθησαν αυτήν την [την περασμένη[ εβδομάδα ήταν ένα εχθρικό βήμα. Έβλαψαν πράγματι τις προοπτικές να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας τόνισε επίσης ότι η Ρωσία θα ασκήσει δίωξη σε όποιον βρεθεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.



«Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν βυθιστεί στα βάθη της τρέλας. Το σημαντικό στη δημόσια διπλωματία είναι να αποτρέψει το ξέσπασμα ενός παγκόσμιου πολέμου και να επιστρέψει ο κόσμος στο μονοπάτι της λογικής» προειδοποίησε από πλευράς της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

