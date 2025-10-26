Νετανιάχου: Νέες αιχμές για το ενδεχόμενο τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Κυριακή ότι, ως κυρίαρχο κράτος, το Ισραήλ θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί, αφήνοντας νέες αιχμές για την Τουρκία.



«Καταστήσαμε σαφές στους διεθνείς εταίρους ότι εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές από εμάς (στη Γάζα). «Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες» ξεκαθάρισε.

«Ελέγχουμε τη δική μας ασφάλεια, και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ αποφασίζει — και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», επισήμανε ο Νετανιάχου στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, διεμήνυσε εξάλλου την Πέμπτη το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή» ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

